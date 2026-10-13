Миллиарды гривень на руках: в Украине увеличился объем наличных денег в обращении

С 4 сентября НБУ ввел в обращение 400 тысяч новых банкнот номиналом 2000 гривень.

По состоянию на 1 октября в обращении в Украине находилось 973 миллиарда гривень наличных, что на 46,7 млрд грн или 5% больше, чем в начале года.

Как сообщает Национальный банк Украины, в первом квартале 2026 года наблюдался вывод наличных из обращения, однако во втором и третьем кварталах спрос на них оживился. Такая тенденция наблюдается почти каждый год и объясняется сезонностью. В то же время в настоящее время на ситуацию влияют и другие факторы.

"Дополнительным фактором увеличения объемов наличных денег в обращении в III квартале стало усиление интенсивности воздушных ударов по критической инфраструктуре, в частности энергетической, логистической, продовольственной и телекоммуникационной", – говорится в сообщении.

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По данным НБУ, в наличном обращении находятся 2,6 млрд банкнот на общую сумму 962,5 млрд грн, а также 15,4 млрд разменных и оборотных монет на 10,4 млрд грн.

Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 грн – они составляют 25,3% от общего количества. В то же время в январе–сентябре быстрее всего росло количество банкнот номиналом 1000 грн: их доля увеличилась на 12,1% по сравнению с началом года.

При этом в настоящее время в обращении меньше всего новых банкнот номиналом 2000 гривень, которые были введены в обращение в сентябре, – сейчас их 400 тысяч на общую сумму 700 млн грн. Их доля составляет всего 0,01% от общего количества банкнот в обращении.

Что касается монет, то в настоящее время в наличном обращении находятся монеты четырех номиналов: 1, 2, 5 и 10 грн. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 грн, а меньше всего – номиналом 5 грн.

Также в НБУ напомнили, что регулятор продолжает постепенно изымать из обращения монеты номиналом 10 копеек. За год из обращения было изъято 7,8 млн таких монет.

"Они перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги. Поэтому их постепенный вывод позволит сократить расходы государства на изготовление, обработку, транспортировку и хранение, а также расходы участников наличного обращения – на их обслуживание в обращении", – объяснили в Нацбанке.

В то же время на разменные монеты номиналом 50 коп. сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли и услуг. В настоящее время их доля от общего количества в обращении составляет 9,1%.

Наличные деньги в Украине – последние новости

За 2025 год сумма наличных денег, находившихся в обращении в Украине, увеличилась на 12,6% (или на 103,9 млрд гривень) и по состоянию на 1 января 2026 года составила 926,3 млрд гривен.

Глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин отмечал, что доля наличных гривневых средств в Украине составляет примерно 23% (от общего объема денежной массы в 4,02 трлн грн), что значительно превышает показатели развитых стран.

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