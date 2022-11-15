Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через "Дружбу".

Нефтепропод "Дружба" остановлен из-за падения напряжения. Из-за этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности страны.

Об остановке "Дружбы" сначала заявили в российской компании "Транснефть", ссылаясь якобы на уведомление украинской стороны. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия, — Ред.) из-за падения напряжения", — сказал российским пропагандистским СМИ советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

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Как сообщает Index, остановка прокачки через "Дружбу" произошла из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией.

СМИ сообщают, что ракета РФ попала в трансформаторную подстанцию системы электроснабжения на беларуско-украинской границе, отвечающей за бесперебойную работу нефтепровода.

Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через "Дружбу". "В результате атаки временно прекращены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию", - говорят в компании.

Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности в связи с произошедшим.

Справка. Нефтепровод "Дружба" является крупнейшим в мире нефтепроводом и основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию. Его общая протяженность составляет около 5200 км. Маршрут нефтепровода проходит от России к Беларуси, где разветвляется на две линии: северную (Беларусь, Польша и Германия) и южную (Украина, Чехия, Словакия и Венгрия).

Авария на нефтепроводе "Дружба" в октябре

Польша вечером 11 октября обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба". Согласно заявлению PERN, не было никаких признаков того, что имело место вмешательство третьих лиц.

15 октября польский трубопроводный оператор PERN заявил о возобновлении перекачки сырой нефти по поврежденному трубопроводу "Дружба".

В июне росСМИ писали, что у России в Брянской области якобы пытались взорвать нефтепровод "Дружба".

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