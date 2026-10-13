Стоит ли украинцам покупать золото: эксперт рассказал, сколько можно заработать на инвестициях

В течение всего сентября цены на золото падают, что стимулирует спрос среди украинцев, желающих купить "слезы солнца" по низкой цене, чтобы потом продать их дороже.

Золото древние инки не зря называли "слезами бога Солнца" – те, кто купил его на пике цен уже в этом сентябре, потеряли огромные средства из-за обвала котировок, а себе заработали депрессию. Но, похоже, в октябре тренд может развернуться, что вернет золото в инвестиционную корзину тех инвесторов, которые либо склонны рисковать ради быстрого заработка, либо рассматривают золото как защитный актив в неспокойные времена с его перепродажей через десятилетия.

Михаил Пацан, эксперт по международным финансовым рынкам, говорит УНИАН, что золото – это, прежде всего, страховка, и покупать его стоит частями. И именно на таких коррекциях, как сейчас, входить в рынок выгоднее всего. Впрочем, только с учетом ограничений и "подводных камней".

Как выглядят инвестиции в золото для украинца и какие существуют ограничения?

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Для украинца золото чаще всего означает слиток в ящике. На самом деле вариантов три, и все они легальны.

Первый – физическое золото: слитки и инвестиционные монеты из банка. Второй – банковское золото, когда граммы учитываются на вашем металлическом счете в банке. Третий – ценные бумаги на золото, например биржевые фонды, которые покупают через брокера.

Ограничения действуют на безналичные операции. С 11 августа НБУ повысил месячный лимит до 200 тысяч гривен, и в него входят вместе валюта, безналичные банковские металлы и иностранные ценные бумаги.

Еще один момент, о котором мало кто знает: в ПриватБанке с октября прошлого года операции с металлами доступны только его клиентам.

Что это означает на практике?

Кто хочет купить и доллары, и золото, делит эти 200 тысяч между ними. Слитки за наличные под этот лимит не подпадают, но крупную покупку проверит финмониторинг, поэтому справку о происхождении денег лучше иметь при себе.

Физическое золото: на что обращать внимание и каков здесь спред – разница между ценой покупки и ценой продажи?

По состоянию на 9 октября официальная цена НБУ составляла около 5 950 гривен за грамм. Теперь посмотрим на банковские кассы 9 октября: банки продают слитки примерно по 8 150–8 500 гривен за грамм, а выкупают по 6 150–6 830. Разница между ценой покупки и продажи – 20–35 %.

Другими словами, как только вы вышли из банка, слиток стоит на четверть меньше, чем вы за него заплатили. С крупными слитками ситуация значительно лучше: в "ПриватБанке" стограммовый слиток продают по 6 535 гривен за грамм, а выкупают по 6 085, спред составляет около 7%. Мой вывод: если уж покупать физическое золото, то слитки от 50 до 100 граммов. Однограммовые стоит покупать разве что в подарок.

Второе правило – хранить слиток в заводской упаковке с сертификатом. Банки делят слитки на категории, и без упаковки или со следами повреждений ваш слиток попадет в третью категорию, которую выкупают по цене лома. Условия в банках очень разные, поэтому перед покупкой стоит обзвонить три-четыре банка и сравнить две цены: за сколько продают и за сколько потом выкупят.

Насколько интересны украшения именно как инвестиция?

Украшения я покупаю жене для радости, а для инвестиций они не подходят. Посмотрите на цифры: в грамме украшения 585-й пробы чистого золота чуть больше половины (банковское золото имеет пробу 999). По нынешней цене НБУ сам металл в таком грамме стоит около 3 500 гривен.

Скупщик заплатит вам меньше, потому что закладывает свою маржу и расходы на переплавку. А в магазине вы платили еще и за работу ювелира, бренд и торговую наценку, поэтому нередко грамм изделия обходится в полтора-два раза дороже, чем металл, из которого оно изготовлено.

Получается, что при продаже человек получает треть, в лучшем случае – половину от цены покупки. Чтобы хотя бы выйти в ноль, золото должно подорожать вдвое.

Банковское и "виртуальное" золото – какие здесь недостатки и преимущества?

Купить безналичное золото легально может любой: открываете в банке металлический счет и покупаете граммы в приложении. Спред здесь ниже, чем на мелких слитках, риска царапин и подделок нет, а продать можно за минуту.

Важный налоговый плюс: банки ссылаются на норму Налогового кодекса, согласно которой доход физического лица от продажи банковских металлов, приобретенных в банке, освобожден от НДФЛ (18%). Риск здесь другой: деньги на металлическом счете не покрываются Фондом гарантирования вкладов. Поэтому я бы выбирал только крупный системный банк.

Для тех, кто инвестирует на долгие годы, я отдаю предпочтение биржевым фондам на золото. Украинские брокеры позволяют покупать их в пределах того же лимита в 200 тысяч в месяц. С иностранными брокерами все сложнее: перевести деньги за границу во время военных ограничений трудно, а прибыль там нужно самостоятельно задекларировать и уплатить 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора.

Падение котировок на золото в сентябре – это временная коррекция или разворот рынка, ведь центробанки крупных стран уже перекупили все излишки?

Напомню цифры. В конце января золото обновило рекорд – около 5 600 долларов за унцию. Сейчас оно стоит около 4 100. То есть на четверть дешевле пикового значения. А за сентябрь потеряло 6,6%. Кто купил год назад, сегодня примерно в плюсе. А кто купил на январском ажиотаже, находится в минусе на 25%.

Главная причина сентябрьского падения – Федеральная резервная система США: 16 сентября она впервые с 2023 года подняла ставку до 3,75–4%. Когда доллары в банке приносят более высокий доход, золото, на которое ничего не начисляется, становится менее привлекательным.

Тезис о том, что центробанки уже "наелись" золота, опровергают цифры: в первом квартале 2026 года они купили 244 тонны, во втором – рекордные 289 тонн. Китай докупает золото 21-й месяц подряд.

Центробанки используют падение цен, чтобы докупить. Предложение из рудников растет на несколько процентов в год и не перекрывает такой спрос. Поэтому я считаю это коррекцией после слишком стремительного взлета, а прогнозы крупных банков расходятся: JP Morgan ожидает 6 000 долларов в конце года, медианный прогноз аналитиков Kitco – около 4 500.

Так стоит ли сейчас выходить на рынок начинающим инвесторам?

Моя позиция такова: золото – это страховка, а не способ быстро заработать. Разумная доля в портфеле – 5–10%. Покупать стоит частями раз в несколько месяцев, и именно на таких коррекциях входить выгоднее всего. Кто рассчитывает на быстрый заработок, тот на физическом золоте проиграет: спред съедает доход еще до того, как цена успеет вырасти.

справка Михаил Пацан Предприниматель и инвестор Основатель Web3-университета Learn to Earn Global, IT-компании AISync Global и блокчейн-протокола защиты интеллектуальных активов Amsets. Разработчик методологии применения искусственного интеллекта в инвестировании. Более 18 лет работает на рынках капиталов как инвестор, финансовый консультант, эксперт по международным финансовым рынкам и Web3 технологиям.

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