Прячьте ваше золото: туристов предупредили об еще одной популярной уловке воров в Испании

В Испании преступники "охотятся" на ювелирные украшения туристов.

Туристы, растерянные во время поиска нужного места или увлеченно рассматривающие достопримечательности, часто становятся легкой мишенью для карманников и мошенников.

Тем временем в Испании, где преступники особо нацелены на туристов, начала набирать популярность новая схема краж.

Как пишет The Olive Press, на курорте Коста-дель-Соль к мужчине и его спутнице подошли двое грабителей под предлогом срочной необходимости воспользоваться их мобильным телефоном. Однако вскоре один из воров накинулся на туриста, сорвал у него с шеи золотую цепочку с кулоном и сбежал прочь.

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Позже полиция задержала одного из подозреваемых и вернула похищенные украшения.

Отмечается, что инцидент произошел всего через несколько месяцев после того, как правоохранительные органы ликвидировала банду бродяг, обвиняемых в нападениях на пожилых и уязвимых людей в Малаге, Валенсии, Аликанте и Мурсии.

Четверо подозреваемых, предположительно, использовали так называемый трюк "ласковых объятий", подходя к жертвам с дружеским приветствием или под предлогом приблизиться, прежде чем скрыться с их ювелирными изделиями.

Как не стать жертвами воров на отдыхе

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты по безопасности дали туристам несколько полезных советов, как не стать жертвами карманников на отдыхе. Среди них – карманы на молнии и изменение своих туристических привычек.

В свою очередь опытная путешественница Аннита Кэти призвала туристов носить с собой кошелек-обманку, чтобы защиться от воров.

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