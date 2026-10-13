Виткофф прервал переговоры с украинцами ради беседы Трампа с Путиным, – NYT

Европейские чиновники пришли к выводу, что контакты США с Россией могут быть более широкими, чем признает Вашингтон.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф присоединился к телефонному разговору Дональда Трампа с Владимиром Путиным 9 октября, когда переговоры американской, украинской и европейской делегаций в Майами еще продолжались. Как пишет The New York Times, европейские чиновники после встречи пришли к выводу, что контакты Вашингтона с Москвой шире, чем публично признает американская сторона.

Издание выяснило подробности переговоров, которые состоялись в гольф-клубе Стива Виткоффа на окраине Майами. Встреча длилась около шести часов, и её участники обсуждали вопросы, которые необходимо решить для будущих мирных переговоров, в частности вступление Украины в Европейский Союз и территориальный контроль.

По информации двух осведомлённых источников, в определённый момент встречи Виткофф вышел из комнаты, чтобы присоединиться к телефонному разговору Трампа с Путиным.

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В переговорах в Майами принимали участие трое представителей украинской переговорной команды, советники по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции, а также высокопоставленные чиновники Европейского Союза и НАТО.

Сначала участники сосредоточились на обсуждении основных вопросов, связанных с возможными мирными переговорами. Однако впоследствии внимание европейских представителей привлекло заявление администрации Трампа о дизельном соглашении с Россией.

Европейцев удивило дизельное соглашение между Трампом и Путиным

Как пишет The New York Times, европейские участники переговоров во Флориде были застигнуты врасплох заявлением о договоренности между Трампом и Путиным по поводу дизельного топлива. Оно также удивило европейских послов, которых позже проинформировал о встрече Бьорн Зайберт – высокопоставленный чиновник ЕС, присутствовавший на переговорах.

По данным источников издания, одним из главных выводов Зайберта было то, что "американцы взаимодействуют с россиянами больше, чем публично признают".

Беседа Зайберта с послами длилась около 20 минут. При этом он не привел дополнительных подробностей о характере и масштабах контактов Вашингтона с Москвой.

США не хотят идти на уступки из-за ударов Украины по российским НПЗ

Еще одной темой переговоров стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По информации The New York Times, спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер заявили украинским и европейским высокопоставленным чиновникам, что Вашингтон уже многое делает для Украины и не должен идти на уступки, чтобы Киев прекратил такие атаки.

Американцы так ответили на вопрос украинской стороны о том, что Украина получит в обмен на прекращение ударов по российским НПЗ. Представители США напомнили о помощи американской разведки, которую считают жизненно важной для Киева.

По словам двух источников издания, некоторые участники встречи восприняли этот ответ как скрытую угрозу. Один из американских чиновников опроверг, что Вашингтон угрожал прекратить разведывательную поддержку. В то же время он отметил, что Дональд Трамп настолько разозлился на Украину, что "трудно сказать, на что он может пойти".

Напряженность между Украиной и США – последние новости

Как сообщал УНИАН, 10 октября издание Axios со ссылкой на украинского чиновника написало, что представители США во время переговоров в Майами пригрозили прекратить доступ Киева к разведывательным данным, если Украина не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщало об угрозах администрации Трампа приостановить систему закупок, через которую Украина получает американское вооружение.

Переговоры между Украиной и США в Майами планировалось провести в течение двух дней – 9 и 10 октября. Однако после первого дня встреч украинская делегация отправилась обратно в Киев.

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