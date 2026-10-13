Скоро будут изменения: в ВР объяснили, почему заявления Трампа нужно воспринимать спокойно

Мережко отмечает, что в Конгрессе США может измениться расклад сил – не в пользу Трампа.

Заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа нужно воспринимать критически и спокойно, ведь "ситуация после 3 ноября изменится, появятся новые возможности". Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Отвечая на вопрос о значении и влиянии на Украину последних заявлений Трампа, парламентарий отметил, что "нам нужно дожить и пережить до 3 ноября, то есть до момента завершения промежуточных выборов в Соединенных Штатах".

"Все, что происходит, и заявления Трампа, нужно анализировать в контексте этой очень острой внутренней предвыборной борьбы. Потому что Трамп понимает, что для него на кону стоит очень многое. И в Конгрессе может измениться расклад сил – не в пользу Трампа", – сказал Мережко.

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Да, подчеркнул он, все эти заявления нужно воспринимать достаточно критически и спокойно, ведь "ситуация после 3 ноября изменится, появятся новые возможности". "А сейчас лучше воспринимать это, по крайней мере, спокойно", – подчеркнул депутат и добавил, что для Украины важно сохранить двухпартийную поддержку.

Что заявлял Трамп

Как сообщал УНИАН, Трамп в последнее время сделал несколько громких заявлений. В частности, 9 октября он заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о том, что Россия немедленно поставит сотни тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Также Трамп высказал мнение, что Путин больше, чем президент Украины Владимир Зеленский, заинтересован в заключении соглашения.

В то же время европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций против России на заседании Европейского совета. Это ставит их в оппозицию к Трампу после заключения соглашения об ослаблении ограничений на экспорт российского дизельного топлива.

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