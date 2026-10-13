Британия нашла опасную бактерию в яйцах известного производителя из Украины

FSA рекомендует торговым сетям утилизировать такие яйца.

В куриных яйцах украинской компании-производителя "Ясенсвит", поставленных в Великобританию, обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщает британский государственный орган по контролю качества пищевых продуктов в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии Food Standards Agency (FSA).

"Яйца в скорлупе, произведенные компанией "Ясенсвит" (Украина) и имеющие маркировку с кодом 3UA1012066, следует изъять из продажи и не употреблять. В некоторых яйцах, поставленных этим предприятием, обнаружена сальмонелла. Не исключено, что другие яйца с этого предприятия с кодом 3UA1012066 также могут быть заражены. Все яйца с кодом 3UA1012066 следует изъять с рынка и отозвать у потребителей", – говорится в сообщении.

FSA рекомендует торговым сетям не направлять такие яйца на дальнейшую переработку, изъять их из оборота и утилизировать безопасным способом. В случае розничной продажи поставщиками яйца следует отозвать, то есть вернуть товар от потребителей. Аналогично, выбросить продукт с кодом 3UA1012066 рекомендуется и самим потребителям.

Видео дня

"Симптомы, вызванные сальмонеллой, обычно включают повышение температуры, диарею и спазмы в животе. При наличии этих симптомов следует воздержаться от посещения работы, учебного заведения или детского сада до тех пор, пока симптомы не исчезнут - как минимум на 48 часов, чтобы предотвратить распространение инфекции среди других людей", – говорится в сообщении.

Качество украинских продуктов – главные новости

В конце апреля о сальмонелле в украинском курином мясе заявило Агентство по пищевой безопасности Азербайджана (AQTA). Бактерию якобы обнаружили в партии замороженного мяса, которое Украина поставляла в эту страну.

В феврале Молдова отказалась от поставок куриного мяса из Украины из-за якобы обнаруженного антибиотика метронидазола в кормах для украинской птицы, поставлявшихся в страну. Кабмин классифицировал подобные действия как "дискриминационные или недружественные" и рассматривал возможность введения зеркальных запретов в отношении молдавского вина, спирта и винограда.

Вас также могут заинтересовать новости: