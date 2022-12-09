Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в подсанкционный перечень четырех физических и 26 юридических лиц.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США ввели санкции против сети международных компаний во главе с турецким бизнесменом Ситки Аяна, которые торговали иранской нефтью в обход международного эмбарго.

Как говорится в сообщении Минфина США, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в подсанкционный перечень четырех физических и 26 юридических лиц.

Кроме того, заблокировано имущество одного судна, связанного с операциями в обход санкций.

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Как говорится в сообщении, в партнерстве с высокопоставленными иранскими чиновниками сеть компаний Аяна способствовала поставкам иранской нефти в Китай и Россию.

Компании Аяна заключали международные контракты с иностранными покупателями на продажу иранской нефти, организовывали поставки нефти и помогали отмывать доходы, скрывая иранское происхождение продукции, а также то, что выгоду от этого получали Корпус стражей исламской революции.

Война в Украине и эмбарго на нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

С 1 декабря 2022 года Турция требует от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Новые правила связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против РФ, хотя формально Турция к ним не присоединялась. Иными совами, Турция закрыла проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

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