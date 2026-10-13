Изменения в отсрочках и бронировании: омбудсмен объяснил, что на самом деле происходит

Лубинец призвал не делать поспешных громких выводов.

Предлагаемые изменения правил мобилизации и бронирования не должны восприниматься гражданами как уже принятые решения, и, соответственно, не стоит делать преждевременные громкие выводы и паниковать. Об этом говорится в посте уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook.

Как рассказал омбудсмен, в публичном пространстве обсуждаются возможные изменения в законодательстве в сфере мобилизации, а именно пересмотр оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельных категорий граждан, а также возможное ужесточение требований к бронированию военнообязанных работников и изменение критериев определения предприятий как критически важных.

Он напомнил, что среди озвученных предложений – дополнительные условия для получения отсрочки родителями детей с инвалидностью, лицами, имеющими родственников с инвалидностью, и гражданами, осуществляющими постоянный уход за членами семьи. Также распространяется информация о возможном пересмотре квот на резервирование, в частности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

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"Однако важно расставить точки над "i": речь идет о возможных законодательных изменениях, а не о принятом законе. Это принципиальная разница, которую не стоит упускать из виду за громкими заголовками. Как говорится, не стоит говорить "гоп", пока не перепрыгнул. А в законодательном процессе до этого "гоп" еще немало этапов", – пишет Лубинец.

Чиновник сообщил, что этот законопроект в Офис омбудсмена Украины не поступал, поэтому он не может "комментировать его как официально полученный документ или формировать окончательную правовую оценку на основании сообщений третьих сторон".

"Если бы государственные институты публично реагировали на каждое законодательное предложение ещё до его надлежащей проработки, общественная дискуссия рисковала бы превратиться в бесконечный поток противоречивых заявлений. Вместо понимания сути возможных изменений граждане получали бы новые поводы для беспокойства, а предположения начали бы восприниматься как свершившиеся факты", – считает омбудсмен.

В то же время, по его мнению, затронутые вопросы требуют внимания:

"Защита прав детей, в частности детей с инвалидностью, поддержка людей, нуждающихся в постоянном уходе, и их семей – чрезвычайно важны. Дети и семьи, которые зависят от помощи близких, не должны становиться заложниками несовершенных законодательных решений".

Лубинец пообещал, что при проработке соответствующих документов лично будет уделять особое внимание возможным рискам для прав детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, и членов их семей.

Бронирование работников

Что касается резервирования работников, то, как отметил омбудсмен, "пересмотр соответствующих правил должен учитывать потребности обороны, бесперебойную работу критически важной инфраструктуры и защиту трудовых прав людей".

"Критерии определения предприятий как критически важных и квоты резервирования должны быть четкими, обоснованными и предсказуемыми, чтобы решения государства не создавали правовой неопределенности для работников и работодателей", – отметил он.

Лубинец добавил, что после поступления соответствующих проектов нормативно-правовых актов в Офис омбудсмена их рассмотрят в рамках его полномочий, а при необходимости дадут правовую оценку.

"Ведь между словами "предлагают изменить" и "права уже ограничили" – не просто разница в формулировках. Между ними – целый законодательный процесс. И именно его, а не предположения, следует брать за основу для ответственных выводов", – предупредил он.

Вероятные изменения в бронировании

Как сообщал УНИАН, в Украине могут резко "сократить" бронирование. Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, "правительство готовит постановление о некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время". По его данным, количество бронирований сократится, а министерства больше не будут принимать решения о бронировании – этим займется специальный Координационный центр.

Проект изменений предусматривает пересмотр предельного количества работников, которых могут забронировать отдельные предприятия. В частности, для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики максимальный уровень бронирования предлагается снизить со 100% до 85%. Для предприятий теплоснабжения, водоснабжения и обращения с бытовыми отходами лимит резервирования могут сократить с 75% до 60%.

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