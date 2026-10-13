Не было предупреждения от партнеров: Зеленский об ударе РФ 5 баллистическими ракетами

Президент подчеркнул, что разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей.

Партнеры не предупредили Украину о баллистической атаке на Киев, произошедшей 13 октября поздно вечером. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что с вечера и по настоящее время россияне атаковали Украину более чем сотней различных средств нападения: реактивными дронами, баражирующими боеприпасами и баллистическими ракетами.

"Был и довольно подлый удар баллистическими ракетами по Киеву – пять ракет, которые попали в гражданскую инфраструктуру. Относительно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнеров. Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать гибель людей, когда есть предупреждение о баллистических ракетах", – отметил глава государства.

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В то же время президент подчеркнул, что Украина не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетике в целом в течение двух суток с момента объявления президентом США прекращения огня в энергетике.

"Но Россия не послушалась президента США. За это время россияне атаковали и наши энергетические объекты, и нашу критическую инфраструктуру и дали абсолютно четкие сигналы, что они не собираются воздерживаться от ударов по Украине. Под ударами именно за эти два суток оказались 19 регионов нашей страны", – отметил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что Украина готова к ответным шагам по деэскалации, и необходимо оказать действенное давление на Россию, чтобы деэскалация состоялась.

"Войны заканчиваются тогда, когда агрессор чувствует, что у него нет возможности затягивать войну. Давление мирового сообщества на Россию способствует именно этому – приближению мира. Но прямая или опосредованная поддержка России, торможение помощи Украине и затруднение защиты жизни от баллистических ударов – это то, что точно не поспособствует миру", – подытожил он.

Вместе с тем, по словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Украина продолжает получать разведывательные данные от Соединенных Штатов.

"Получаем ли мы разведывательные данные от американской стороны? Да, мы продолжаем это сотрудничество", - сказал он во время Варшавского форума безопасности, пишет Укринформ.

В МИДе уточнили, что министр имел в виду в целом передачу разведданных, а не конкретно вчерашнюю атаку россиян.

Telegram-канал Ukraine context, который считается близким к главе Офиса президента Кириллу Буданову сообщил, что в настоящее время профильные структуры устанавливают, было ли то, что партнеры не предупредили Украину о вчерашнем ударе по Киеву пятью ракетами, умышленным, или они не зафиксировали пуски по техническим причинам.

"И уже после этого будут сделаны соответствующие выводы", – говорится в сообщении.

Атака на Киев

Как сообщал УНИАН, 13 октября в Киеве прогремели взрывы еще до объявления воздушной тревоги. В Воздушных силах Украины рассказали, что баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки на столицу. Информация о пусках с территории противника не поступала.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что произошло попадание в объект транспортной инфраструктуры в Днепровском районе.

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