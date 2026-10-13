В Аргентине закрыли знаменитые водопады из-за сверхмощного Эль-Ниньо: что происходит

Администрация национального парка ограничила доступ туристов, опасаясь, что вода может выйти из берегов.

Сильные осадки, вызванные чрезвычайно мощным явлением Эль-Ниньо, вынудили власти Аргентины временно закрыть доступ туристов к знаменитым водопадам Игуасу. Как пишет The Guardian, причиной стали опасения, что из-за стремительного повышения уровня воды река может выйти из берегов.

Сообщается, что в понедельник администрация национального парка приняла меры предосторожности после того, как расход воды в реке Игуасу превысил 12 тысяч кубометров в секунду. Это более чем в шесть раз превышает средний показатель.

Впоследствии власти сообщили, что во вторник территорию вновь откроют для туристов. Такое решение объяснили постепенным снижением уровня воды.

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Директор национального парка Игуасу Хосе Мария Эрвас заявил, что доступ пришлось ограничить, поскольку "дожди не прекращаются", а объемы воды, сбрасываемой с расположенных выше по течению плотин на реке Игуасу, не уменьшаются, сообщило издание Buenos Aires Times.

Водопады Игуасу, которые ЮНЕСКО признает одними из крупнейших и самых впечатляющих в мире, расположены на границе Аргентины и Бразилии. Они простираются примерно на 2,7 километра.

В 2023 и 2024 годах аргентинские власти уже закрывали расположенную на своей стороне границы часть национального парка из-за наводнений, вызванных предыдущим циклом Эль-Ниньо.

Метеорологи прогнозируют, что Эль-Ниньо 2026–2027 годов, вызывающий глобальные изменения ветров и режимов осадков, а также нестабильные погодные условия, может стать самым мощным за всю историю наблюдений. Ученые также считают, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, усиливает интенсивность этого климатического явления.

Эль-Ниньо возникает в экваториальной части Тихого океана. Из-за изменения ветров из океана высвобождаются большие объемы тепла, которые нагревают атмосферу. Явление усиливается осенью в Северном полушарии, достигает пика в декабре, но влияет на погоду и в течение следующего года.

В прошлом месяце в прибрежных районах Аргентины выпало больше осадков, чем обычно. По данным национальной метеорологической службы страны, ситуация была "похожа на ту, что наблюдается во время мощных явлений Эль-Ниньо".

Опасный вулкан "адская пасть" наполняется лавой: что известно

Напомним, по мнению исследователей, внутри вулкана Масая в Никарагуа может происходить наполнение двух резервуаров магмой. Говорилось, что в период с 2022 по 2024 год поверхность начала подниматься – это может свидетельствовать о поступлении новой магмы и заполнении резервуара. Интересно, что испанские завоеватели называли этот вулкан "адская пасть" или "пасть ада" и даже установили в XVI веке на краю кратера крест, чтобы изгнать нечистую силу. Расположенное в кратере лавовое озеро привлекает тысячи туристов, но оно является лишь небольшой видимой частью вулкана – основные процессы происходят глубоко под землей.

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