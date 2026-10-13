Миллионы тонн: Кремль хочет экспортировать в три раза больше дизеля, чем заявлял Трамп

Экспорт российского дизельного топлива может превысить 3 млн тонн в месяц.

Россия планирует нарастить экспорт дизельного топлива до уровня, значительно превышающего объемы, озвученные президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак, сообщает Reuters.

"К концу года экспорт может достичь 3–3,5 млн тонн в месяц, вернувшись к уровням, которые наблюдались до кризиса", – цитирует агентство Новака.

Экспорт российского дизельного топлива резко сократился из-за украинских атак на НПЗ и введенных самой Россией ограничений на зарубежные продажи. До того как Украина начала серию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, Россия экспортировала более 3 млн тонн дизеля в месяц.

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Несмотря на запрет на экспорт, Москва продолжала поставлять дизельное топливо в другие страны, преимущественно в Центральную Азию, на основании межправительственных соглашений. По данным отраслевых источников, в прошлом месяце российский экспорт дизельного топлива в страны Центральной Азии составил 427 тыс. тонн.

Новак также сообщил, что в рамках договоренности с Трампом поставки российского дизеля частично сбалансируют мировой спрос и предложение.

"Мы уже видим этот эффект, в частности на мировых рынках дизельного топлива, где цены снизились примерно на 5–6%", – сказал вице-премьер-министр РФ.

Он добавил, что оценка США, согласно которой стоимость российских ресурсов, проданных Европе, составляет 250 млрд долларов, является "существенно заниженной".

"За период с 2022 года по сегодняшний день эта сумма составляет 320,7 млрд долларов. Это объем энергоресурсов, поставленных в страны Европейского Союза", – отметил Новак.

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9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что РФ согласилась поставлять дизельное топливо на мировые рынки. Его администрация временно отменила санкции в отношении российского топлива, введенные с целью лишить Москву доходов для ведения войны против Украины.

По словам Трампа, Россия немедленно поставит на мировые и американские рынки более 300 тыс. тонн дизельного топлива (2,25 млн баррелей). По данным Управления энергетической информации США, этого объема хватило бы менее чем на сутки потребления только транспортным сектором страны, который использует около 2,94 млн баррелей дизельного топлива в день.

Президент США также отметил, что в ноябре Россия поставит еще 500 тыс. тонн топлива, а "сразу после этого" – еще 1 млн тонн.

"Дизельное соглашение" Трампа вызвало возмущение в Украине и среди некоторых западных политиков. Группа американских сенаторов от обеих партий призвала президента США отменить разрешение на импорт российского дизельного топлива. Они обвинили администрацию Трампа в нарушении федерального законодательства и финансовой поддержке Москвы.

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