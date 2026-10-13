В Кремле заявили, что контакты об энергетическом перемирии продолжаются, - Reuters

Но пока неясно, на каком уровне.

В Кремле заявили, что контакты по поводу энергетического перемирия между Россией и Украиной продолжаются. Как сообщает Reuters, об этом во вторник, 13 октября, сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Песков не уточнил, с кем именно Россия вела переговоры о прекращении огня. В ответ на вопросы он сказал, что ему "нечего добавить".

Авторы отметили, что что неожиданное заявление президента США Дональда Трампа, которое тот сделал в воскресенье, стало неожиданностью для Украины. При этом Трамп сказал, что энергетическое перемирие "вступает в силу немедленно". Неизвестно, была ли заранее проинформирована Россия. Однако министерство обороны страны-агрессора во вторник выпустило заявление, что войска РФ в ходе ночных атак "не наносили ударов ни по одному объекту, связанному с энергетикой Украины".

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Добавим, что за несколько дней до заявления Трампа, по данным СМИ, Россия добивалась у США отмены санкций в обмен на свое согласие на энергетическое и морское перемирие в войне с Украиной. И хотя публично о перемирии не оглашалось, в частном порядке российские чиновники говорили, что заинтересованы в этом.

При этом в Институте изучения войны считают, что Россия категорически отклоняет любое предложение о прекращении огня, которое позволило бы Украине провести выборы. При этом в России публично озвучивается мнение о том, что мировой спрос на энергоносители подогревает в первую очередь война на Ближнем Востоке, а не удары Украины по российским НПЗ.

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