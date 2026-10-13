Сколько реактивных дронов сбивают Воздушные силы: Игнат назвал процент

Он подчеркивает, что те БПЛА, которые долетают, причиняют много бед.

С каждым месяцем растет показатель сбитых вражеских реактивных дронов, и уже было зафиксировано 85%. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что 40% сбитых реактивных беспилотников пришлось на июль, когда россияне начали широко применять эти ударные средства, а уже в августе, когда враг запустил 2800 таких аппаратов по Украине, этот показатель вырос почти до 60%.

Игнат сообщил, что в сентябре Россия уже применила более 3500 реактивных беспилотников.

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"Чем больше их применяет враг, тем больше мы тратим сил и средств, чтобы их перехватывать. Но процент сбитых аппаратов существенно растет, мы уже приобретаем опыт, но требуется больше средств – ракет, боеприпасов для различных наземных систем и авиационных платформ", – добавил он.

По его словам, процент сбитых дронов растет и недавно даже достиг 85%.

В то же время он добавил, что те реактивные дроны, которые долетают до цели, "причиняют много вреда".

"Если даже по 5–10 дронов из 100 попадают в цель каждый день, то вы понимаете, что враг достигает цели на том или ином направлении по определенному объекту", – сказал Игнат.

По его словам, сейчас враг запускает по Украине ежедневно примерно 100 дронов в дневное время и столько же ночью.

"Воздушные силы делают всё возможное, чтобы сбить как можно больше из них. Но пять-десять попаданий в сутки наносят определённый ущерб", – подчеркнул Игнат.

Противодействие реактивным БПЛА

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Евгений Хмара отметил, что одним из самых эффективных способов противодействия российским реактивным беспилотникам является авиация.

Он отметил, что эффективность применения авиации продолжает расти благодаря мастерству пилотов и лучшей координации. По его словам, благодаря этому сейчас наша авиация использует уже меньше боеприпасов на одну воздушную цель.

По словам Хмары, министерство работает над обеспечением армии дронами-перехватчиками, авиацией и боеприпасами к ней, зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами, турелями, средствами РЭБ и т. д. По его словам, важно планировать на несколько шагов вперед и иметь достаточный запас необходимого вооружения.

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