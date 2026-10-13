Две страны могут заменить США в вопросе предоставления нам разведданных, – депутат

Федиенко также объяснил, почему сложно зафиксировать С-400.

Две страны могут заменить Соединенные Штаты Америки в вопросе предоставления разведывательных данных Украине. Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Федиенко, народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос, сократили ли США для нас какие-либо разведданные, он отметил, что такой информации не слышал.

Что касается того, что накануне тревога в Киеве включилась уже после того, как раздались взрывы, Федиенко отметил, что это "не единичный случай".

Видео дня

"Потому что С-400, в отличие от других ракет, летают немного по-другому. И С-400, откровенно говоря, довольно сложно засечь. Это очень быстрая ракета", – пояснил парламентарий и добавил, что это не связано с разведданными из США.

Также на вопрос, могут ли Франция и Великобритания заменить нам США в вопросе предоставления разведданных, Федиенко ответил: "Могут. И фактически, я думаю, что большую часть некоторых разведданных мы сейчас получаем от этих стран".

Разведданные от Америки

Как сообщал УНИАН, на переговорах с украинской делегацией представители США пригрозили прекратить передачу Украине разведданных, если Киев продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Константин Криволап, аналитик, авиаэксперт, считает, что потеря разведданных от США не станет чем-то катастрофическим для способности Украины наносить удары по России.

В свою очередь Галина Янченко, народный депутат от "СН", член Комитета ВР по вопросам экономического развития, подчеркнула, что без разведданных из США мы не сможем отслеживать запуски российской баллистики.

Вас также могут заинтересовать новости: