В Украине выросла средняя пенсия: в Пенсионном фонде назвали сумму

Общее число пенсионеров в Украине составляет 10 млн человек.

Средний размер пенсионных выплат в Украине по состоянию на 1 октября 2026 года составляет 7 287,81 гривни. При этом средний размер пенсии за год вырос на 851 грн: по состоянию на 1 октября 2025 года средняя пенсия составляла 6 436,79 грн.

По данным Пенсионного фонда, общее количество пенсионеров в Украине составляет 10 миллионов человек, что на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. Из этого числа работающие пенсионеры составляют 2,8 млн человек, а средний размер их пенсии – 8 019,18 грн.

Что касается распределения пенсионеров по видам назначенных выплат, то наибольшую долю составляют пенсионеры, получающие пенсию по возрасту (72,25 %).

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Пенсию по инвалидности получают 15,12% от всех получателей. 7,1% граждан получают пенсию в случае потери кормильца, а 5% – за выслугу лет. Менее 1% составляют получатели социальных пенсий (0,49%) и пожизненного содержания судей (0,04%).

Пенсии в Украине – последние новости

Ранее УНИАН писал, какой будет минимальная пенсия в Украине в 2027 году и сколько необходимо будет иметь страхового стажа для назначения пенсии в 60 лет.

В октябре части пенсионеров назначат или увеличат возрастные доплаты к пенсиям. Речь идет о людях, которым в этом месяце исполнится 70, 75 или 80 лет и чья общая пенсионная выплата не достигает уровня в 10 340,35 гривни.

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