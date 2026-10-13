Прагматичный выбор: названы бензиновые модели, ставшие лидерами продаж в Украине

Бензиновые автомобили обеспечивают баланс между стоимостью, простотой обслуживания и высокой ликвидностью на вторичном рынке.

Бензиновые автомобили продолжают удерживать лидерство по популярности на украинском рынке. В прошлом месяце украинский автопарк пополнился 13,1 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми ДВС, сообщает "УкрАвтопром".

Этот показатель на 4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Из общего количества 1,9 тыс. составили новые легковые автомобили (на 9% меньше, чем в прошлом году). Регистрации подержанных автомобилей выросли на 7% и достигли 11,2 тыс. единиц.

Среди новых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовался кроссовер Hyundai Tucson. В целом именно кроссоверы доминируют в списке лидеров.

Видео дня

ТОП-5 новых бензиновых легковых автомобилей:

Hyundai Tucson – 146 шт. Škoda Kodiaq – 110 шт. Mazda CX-5 – 109 шт. Renault Duster – 108 шт. Suzuki SX4 – 102 шт.

Среди ввезенных в Украину подержанных автомобилей с бензиновыми ДВС лидирует "народный" Volkswagen Golf, который лишь немного опередил более дорогой Volkswagen Tiguan. В этом сегменте доминирование кроссоверов не столь заметно, однако два из трёх первых мест в рейтинге занимают именно кроссоверы.

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых автомобилей:

Volkswagen Golf – 737 шт. Volkswagen Tiguan – 721 шт. Nissan Rogue – 569 шт. Audi Q5 – 567 шт. Škoda Octavia – 349 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали почти 4,6 тысячи электромобилей (BEV), которые пополнили национальный автопарк. По сравнению с сентябрем прошлого года количество зарегистрированных электрокаров сократилось вдвое. Подавляющую часть электромобилей, зарегистрированных в Украине в сентябре, составили легковые автомобили.

Кроме того, в сентябре украинцы импортировали 21,5 тыс. подержанных легковых автомобилей (на 8% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года). Наиболее популярными среди ввезенных машин были автомобили с бензиновыми двигателями, на долю которых пришлось 52% от общего количества.

Вас также могут заинтересовать новости: