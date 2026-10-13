Прагматичный выбор: названы бензиновые модели, ставшие лидерами продаж в Украине

Бензиновые автомобили продолжают удерживать лидерство по популярности на украинском рынке. В прошлом месяце украинский автопарк пополнился 13,1 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми ДВС, сообщает "УкрАвтопром".
Этот показатель на 4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Из общего количества 1,9 тыс. составили новые легковые автомобили (на 9% меньше, чем в прошлом году). Регистрации подержанных автомобилей выросли на 7% и достигли 11,2 тыс. единиц.
Среди новых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшим спросом пользовался кроссовер Hyundai Tucson. В целом именно кроссоверы доминируют в списке лидеров.
ТОП-5 новых бензиновых легковых автомобилей:
- Hyundai Tucson – 146 шт.
- Škoda Kodiaq – 110 шт.
- Mazda CX-5 – 109 шт.
- Renault Duster – 108 шт.
- Suzuki SX4 – 102 шт.
Среди ввезенных в Украину подержанных автомобилей с бензиновыми ДВС лидирует "народный" Volkswagen Golf, который лишь немного опередил более дорогой Volkswagen Tiguan. В этом сегменте доминирование кроссоверов не столь заметно, однако два из трёх первых мест в рейтинге занимают именно кроссоверы.
ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых автомобилей:
- Volkswagen Golf – 737 шт.
- Volkswagen Tiguan – 721 шт.
- Nissan Rogue – 569 шт.
- Audi Q5 – 567 шт.
- Škoda Octavia – 349 шт.
Авторынок Украины – последние новости
В прошлом месяце в Украине зарегистрировали почти 4,6 тысячи электромобилей (BEV), которые пополнили национальный автопарк. По сравнению с сентябрем прошлого года количество зарегистрированных электрокаров сократилось вдвое. Подавляющую часть электромобилей, зарегистрированных в Украине в сентябре, составили легковые автомобили.
Кроме того, в сентябре украинцы импортировали 21,5 тыс. подержанных легковых автомобилей (на 8% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года). Наиболее популярными среди ввезенных машин были автомобили с бензиновыми двигателями, на долю которых пришлось 52% от общего количества.