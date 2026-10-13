Почему взрывы иногда раздаются раньше сигнала воздушной тревоги: Игнат дал ответ

Иногда бывает, что тревога звучит уже после ударов вражеских воздушных средств. Сейчас выясняется, почему так произошло. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос, не означает ли это, что США перестали делиться с Украиной разведданными.
"Не стоит отрицать очевидное. Такие ситуации случаются не только в Киевской области, в прифронтовых регионах, когда сначала раздается взрыв, "прилет" какого-то воздушного средства, а потом – тревога. К сожалению, такие случаи происходят, потому что противник пытается нанести нам как можно больший ущерб", – отметил он.
По его словам, во время недавнего удара было 5 ракет, которые атаковали по баллистической траектории, и сейчас выясняется, были ли это "Искандеры-М" или зенитные управляемые ракеты.
"Разница между ними в том, что зенитная ракета предназначена для сбивания воздушных целей, и противник очень часто использует её для атак на наземные цели. Раньше для ударов по Харьковской области, в первые годы войны, широко применялись С-300. А С-400 имеет наибольшую дальность, поэтому противник комбинирует её с другими ракетами при атаках на столицу, в частности", – сказал Игнат.
Он подчеркнул, что Силы обороны Украины получают информацию, разведданные, о которых сейчас все говорят, от своих партнеров. И добавил, что есть те, кто использует спутниковую связь, и она есть не только у США, но и в других странах НАТО, которые делятся ею с Украиной, потому что это спасает жизни украинцев.
По его словам, речь идет об информации об активности вражеской стратегической авиации на аэродромах базирования, об активности кораблей в Чёрном или Каспийском морях, а также "о выходах баллистических ракет или С-400" из северных регионов, в частности, и из оккупированного Крыма.
"Бывают моменты, когда эта информация не доходит. И это не первый такой случай. Есть определенные технические моменты", – сказал Игнат.
По его словам, партнеры предоставляют данные не только для нанесения ударов по территории России, но и очень важные данные для Украины, чтобы предупредить и защитить граждан, об активизации противника и возможном нанесении ударов ракетами или дронами.
Игнат отметил, что могли быть какие-то технические проблемы, поэтому украинские специалисты вместе с партнерами разберутся и будут устранять проблему.
Удары РФ по Украине
Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах Украины отметили, что в ночь на 13 октября противник атаковал Украину 5 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400" с территории Брянской области.
Также враг нанес удары 9 баражующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т" и 108 ударными БПЛА типа Shahed (74 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со сторон Орела, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ), ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым – Гвардейское.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed (58 из них – реактивные), "Гербера", дронов других типов.
В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 17 точках, а также падение сбитых (обломки) в 7 точках. Кроме того, зафиксированы попадания баражирующих боеприпасов в городе Харькове, часть из них цели не достигла.