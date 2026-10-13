Почему взрывы иногда раздаются раньше сигнала воздушной тревоги: Игнат дал ответ

Такие случаи происходят, потому что противник пытается нанести нам как можно больший ущерб.

Иногда бывает, что тревога звучит уже после ударов вражеских воздушных средств. Сейчас выясняется, почему так произошло. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос, не означает ли это, что США перестали делиться с Украиной разведданными.

"Не стоит отрицать очевидное. Такие ситуации случаются не только в Киевской области, в прифронтовых регионах, когда сначала раздается взрыв, "прилет" какого-то воздушного средства, а потом – тревога. К сожалению, такие случаи происходят, потому что противник пытается нанести нам как можно больший ущерб", – отметил он.

По его словам, во время недавнего удара было 5 ракет, которые атаковали по баллистической траектории, и сейчас выясняется, были ли это "Искандеры-М" или зенитные управляемые ракеты.

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"Разница между ними в том, что зенитная ракета предназначена для сбивания воздушных целей, и противник очень часто использует её для атак на наземные цели. Раньше для ударов по Харьковской области, в первые годы войны, широко применялись С-300. А С-400 имеет наибольшую дальность, поэтому противник комбинирует её с другими ракетами при атаках на столицу, в частности", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины получают информацию, разведданные, о которых сейчас все говорят, от своих партнеров. И добавил, что есть те, кто использует спутниковую связь, и она есть не только у США, но и в других странах НАТО, которые делятся ею с Украиной, потому что это спасает жизни украинцев.

По его словам, речь идет об информации об активности вражеской стратегической авиации на аэродромах базирования, об активности кораблей в Чёрном или Каспийском морях, а также "о выходах баллистических ракет или С-400" из северных регионов, в частности, и из оккупированного Крыма.

"Бывают моменты, когда эта информация не доходит. И это не первый такой случай. Есть определенные технические моменты", – сказал Игнат.

По его словам, партнеры предоставляют данные не только для нанесения ударов по территории России, но и очень важные данные для Украины, чтобы предупредить и защитить граждан, об активизации противника и возможном нанесении ударов ракетами или дронами.

Игнат отметил, что могли быть какие-то технические проблемы, поэтому украинские специалисты вместе с партнерами разберутся и будут устранять проблему.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах Украины отметили, что в ночь на 13 октября противник атаковал Украину 5 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400" с территории Брянской области.

Также враг нанес удары 9 баражующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т" и 108 ударными БПЛА типа Shahed (74 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со сторон Орела, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ), ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым – Гвардейское.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed (58 из них – реактивные), "Гербера", дронов других типов.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 17 точках, а также падение сбитых (обломки) в 7 точках. Кроме того, зафиксированы попадания баражирующих боеприпасов в городе Харькове, часть из них цели не достигла.

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