"Нафтогаз" запустил две газовые скважины общей мощностью 430 тысяч кубометров в сутки.

"Нафтогаз Украины" сообщил, что запустил две газовые скважины. Это существенно увеличит ежедневную добычу и поможет в подготовке к предстоящей зиме.

"Еще две высокодебитные скважины с суммарной добычей более 430 тысяч кубометров газа в сутки ввели в эксплуатацию специалисты "Укргаздобычи", - говорится в сообщении.

Дополнительные объемы газодобычи помогут быстрее закачать голубое топливо в хранилища, что особенно актуально в преддверии грядущей зимы, которая обещает быть сложной для украинцев.

Видео дня

Кроме того, Украина существенно сэкономит деньги, которые могли бы пойти на покупку дополнительных объемов газа из-за рубежа. Текущие цены на газовом хабе TTF в Нидерландах составляют 384 евро за тысячу кубометров голубого топлива. Так, 430 тысяч кубометров - это сэкономленные в перспективе 166 тысяч евро в день. В месяц - около 5 миллионов евро, если цены не будут меняться.

Запасы газа в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец июля в украинских подземных хранилищах уже хранится почти 12 млрд кубометров газа, этот объем соответствует плану подготовки запасов голубого топлива к следующей зиме.

К началу отопительного сезона 2023/24 Украина имеет целью накопить 14 млрд кубометров газа. Это означает, что у нас уже есть 85 процентов запланированных запасов голубого топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: