В Украине просчитывали все варианты. Включая сценарий, если ЗАЭС "сядет на ноль".

Глава Минэнергетики Герман Галущенко сообщил, что сейчас происходит синхронизация украинской энергосистемы с европейской.

Об этом рассказал глава Минэнергетики Герман Галущенко в интервью "Экономической правде".

По его мнению, первый экспорт из Украины пойдет в ближайшее время. Однако это не будет большой объем, а только одна из линий, которая будет для этого использована.

Герман Галущенко отметил, что сейчас сечение технически позволяет экспортировать 2 ГВт, но в принципе есть план увеличить до 4,5-5 и даже 6 ГВт.

"Мы просчитывали все варианты. Включая сценарий, если ЗАЭС "сядет на ноль". Во-первых, мы даже не рассматриваем сценарий, что россияне останутся на "запорожцы", но с точки зрения энергосистемы мы обеспечиваем стабильность в сетях за счет технических перетоков", – сообщил Галущенко.

Он добавил, что, конечно, уничтожение инфраструктуры влияет на стабильность энергосистемы, но говорить о том, что это условно, потому что под оккупацией Запорожская станция – абсолютно нет.

Галущенко объяснил, если будут условия, что конфликт консервируется, тогда будем все балансировать.

"Мы имеем резервные мощности. Как опция – сможем воспользоваться перетоками или покупкой электроэнергии из Европы", – добавил глава Минэнергетики.

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