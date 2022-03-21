Запорожская атомная электростанция, несмотря на оккупацию российскими террористами, продолжает генерировать электроэнергию для нужд энергосистемы Украины.
Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире всеукраинского марафона.
"На станции работает украинский персонал, работает в нормальном, если можно сказать в таких условиях, режиме. Руководство станции работает фактически под дулами автоматов, и оно должно все технические вопросы согласовывать с командиром этих орков. Но технически станция работает, технически станция выдает электроэнергию в том объеме, который необходим для нужд энергосистемы", - сказал он.
Котин добавил, что на станции сейчас находится около 500 оккупантов, а также 50 единиц вражеской тяжелой техники.
Ситуация на Запорожской АЄС:
4 марта 2022 года российские фашисты захватили Запорожскую АЭС.
10 марта в "Энергоатоме" сообщили, что на всех шести энергоблоках ЗАЭС работает украинский персонал, однако все технические вопросы руководство станции вынуждено согласовывать с оккупантами. Сотрудники станции находятся под сильным психологическим давлением.
Сейчас в сети работают два энергоблока Запорожской АЭС. 7 марта был выведен в аварийный ремонт энергоблок №6, поскольку был поврежден при обстреле оккупантами.
17 марта руководитель "Укрэнерго" заявил, что соединение энергосетью Запорожской АЭС с оккупированным Крымом, как это планируют российские захватчики, технически невозможно.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.