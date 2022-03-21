На станции сейчас находится около 500 оккупантов, а также 50 единиц тяжелой техники.

Запорожская атомная электростанция, несмотря на оккупацию российскими террористами, продолжает генерировать электроэнергию для нужд энергосистемы Украины.

Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире всеукраинского марафона.

"На станции работает украинский персонал, работает в нормальном, если можно сказать в таких условиях, режиме. Руководство станции работает фактически под дулами автоматов, и оно должно все технические вопросы согласовывать с командиром этих орков. Но технически станция работает, технически станция выдает электроэнергию в том объеме, который необходим для нужд энергосистемы", - сказал он.

Котин добавил, что на станции сейчас находится около 500 оккупантов, а также 50 единиц вражеской тяжелой техники.

Ситуация на Запорожской АЄС:

4 марта 2022 года российские фашисты захватили Запорожскую АЭС.

10 марта в "Энергоатоме" сообщили, что на всех шести энергоблоках ЗАЭС работает украинский персонал, однако все технические вопросы руководство станции вынуждено согласовывать с оккупантами. Сотрудники станции находятся под сильным психологическим давлением.

Сейчас в сети работают два энергоблока Запорожской АЭС. 7 марта был выведен в аварийный ремонт энергоблок №6, поскольку был поврежден при обстреле оккупантами.

17 марта руководитель "Укрэнерго" заявил, что соединение энергосетью Запорожской АЭС с оккупированным Крымом, как это планируют российские захватчики, технически невозможно.

Война против Украины: