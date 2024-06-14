На днях состоялось раскрытие результатов тендера, и, как и предполагали эксперты, победителем оказалась словацкая фирма KTS Engineering s.r.o., которая является дистрибьютором газовых двигателей Jenbacher от австрийской компании INNIO.

Как пишет Lenta.ua, участник имел преимущества перед другими, поскольку срок для подачи тендерных предложений должен составлять не менее семи дней со дня обнародования объявления о проведении открытых торгов в электронной системе закупок, но три дня пришлись на праздничные дни.

Отмечается. что коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (КГГА) "Киевтеплоэнерго" уже бодро отрапортовало в СМИ о закупке 15 когенерационных установок общей мощностью более 60 МВт. Поставщик найден через электронную систему Прозорро. Стоимость мини-ТЭЦ - более миллиарда гривень.

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"Компания KTS Engineering s.r.o. предложила наименьшую цену в 1,125 млрд грн при ожидаемой стоимости закупки 1,262 млрд грн. Экономия? Но ведь конечный срок поставки оборудования - 31 декабря 2025 года. То есть генераторов следует ждать полтора года! Фактически заработают они в лучшем случае уже весной 2026-го. А какой будет курс гривни в течение 2025 года? Какая будет инфляция? Какой будет спрос на когенерационные установки в условиях постоянных ракетных атак на украинскую энергетику? Не вырастет ли в разы за это время цена с 1,125 миллиарда? И такой рост цены, конечно, не будет отражен в системе Прозорро", - говорится в публикации.

Согласно оценке экспертов, "задание на тендер было сформировано некорректно и направлено в пользу одного участника. По мощности не менее 3333 кВт и 4500 кВт подходят двигатели МԜМ и Jenbacher, но с учетом указанного КПД подходят только двигатели Jenbacher J620 - 3360 кВт (45,6%) и J624 - 4507 кВт (46,9%)".

"Больше всего ошеломил тот факт, что, согласно данным статистического управления Словакии, в компании работает 1 (!!!) человек! Единственным работником словацкой фирмы-дистрибьютора "KTS Engineerings.r.o.", созданной в 2015 году с капиталом 5 тыс евро является ее директор Дарья Вайнагий из Братиславы, а владельцем Павел Савенко из Украины. То есть 1 миллиард 125 миллионов гривень и судьба энергобезопасности Киева отдаются фирме без работников", - добавляет издание.

Все эти факты указывают на то, что в этом случае могут присутствовать признаки коррупционного сговора с целью вывода средств из бюджета города Киева и вообще из Украины, резюмировали журналисты.