Утверждения России и Германии об экологичности "Северного потока-2" являются абсолютно ложными.

Об этом во время форума Democracy In Action сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Согласно заявлениям Федерального правительства Германии, самым большим аргументом в пользу "Северного потока" и "Северного потока-2" является большее использования природного газа в качестве переходного топлива, чтобы достичь целей декарбонизации и нейтральности климата. И действительно: выбросы СО2 от сжигания газа на треть ниже, чем выбросы от сжигания угля или нефти. Но метан способствует глобальному потеплению гораздо больше, чем СО2. Его эффекты значительно существеннее, чем эффекты оксида карбона", - подчеркнул Гончар.

По его словам, Россия и Германия утверждают, что "Северный поток-2", пролегая морским дном, сам по себе ничего не выбрасывает, поскольку его трубы загерметизированы.

"Но это ложное утверждение. "Северный поток-2" имеет лишь 1230 км оффшорной секции. А общая его длина - более 4760 км Это - десятки компрессорных станций, использующих природный газ в качестве топлива. Выбросы СО2 и метана происходят как на Ямале, так и вдоль всего маршрута. Общее снижение выбросов парниковых газов выглядит сомнительно. А поскольку метан является более агрессивным, то общий эффект уменьшения выбросов СО2 в Европе будет абсолютно нивелирован выбросами метана", - указал эксперт.

По его мнению, внедрение "Северного потока-2" не поможет достичь целей климатических соглашений Европы.

"Анализируя проект, важно видеть не только то, что показывают его инициаторы, но и то, что они игнорируют и пытаются скрыть. "Северный поток - 2" - это проект, где пытаются скрыть очень многое", - добавил Гончар.

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Автор: Иван Бойко