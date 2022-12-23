Лицензию на использование нового топлива станция планирует получить в 2024 году.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину единственная атомная станция в Болгарии отказалась работать на топливе страны-агрессора.

Как сообщает американская компания Westinghouse, 22 декабря компания подписала 10-летний контракт на поставку ядерного топлива для болгарской атомной станции Козлодуй.

Топливо Westinghouse будет использоваться на пятом энергоблоке. Лицензию на использование нового топлива станция планирует получить в 2024 году.

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Аналогичный договор на поставку топлива для шестого энергоблока будет подписан до конца года с французской компанией Framatome, имеющей лицензию на производство топлива от российской компании ТВЭЛ.

АЭС Козлодуй:

АЭС Козлодуй – единственная атомная станция в Болгарии. В 2003 – 2006 годах на ней были остановлены четыре энергоблока типа ВВЭР-440, что являлось условием вступления Болгарии в ЕС. В эксплуатации сейчас только пятый и шестой блоки типа ВВЭР-1000 общей установленной мощностью 2 ГВт. Они генерируют около трети электроэнергии в Болгарии.

Война в Украине и ситуция с нефтью:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.

Ситуация с газом:

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

19 декабря 2022 года в ЕС договорились о предельной цене на газ.

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