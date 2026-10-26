Зеленский рассказал, как продвигается работа над антибаллистическим проектом Freya

По словам Зеленского, Украина сделала то, что ей нужно было сделать в рамках проекта.

Украина выполнила свою часть работы в рамках проекта системы противодействия баллистическим ракетам Freya. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Укринформ".

"Что касается антибаллистического проекта Freya, Украина сделала то, что ей нужно было сделать. То, что должны сделать партнеры - в проекте участвуют 10 стран - находится в процессе", - рассказал журналистам президент.

Зеленский отметил, что проект обсуждался, в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, одним из ключевых партнеров в проекте является Норвегия.

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Однако Зеленский подчеркнул, что необходимо ускорить разработку системы.

"Над такими системами работают десятки лет. Мы хотим очень быстро, потому что времени нет", - сказал он.

Также президент прокомментировал вопрос о создании аналога спутниковой системы Starlink. Он отметил, что вся Европа увидела, что США могут самостоятельно регулировать работу Starlink, независимо от договоренностей и контрактов.

"Поэтому европейцы теперь сами поднимают вопрос об аналогах. И они уже над этим работают", - добавил Зеленский.

Что известно о ракете-перехватчике FP-7.x Freya

Ранее генеральный директор Fire Point Ирина Терех рассказала, что ракета-перехватчик FP-7.x Freya будет отличаться от ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, прежде всего, гораздо более низкой стоимостью.

Терех отметила, что в FP-7.x будут использоваться инфракрасные головки самонаведения. Первый вариант – от Diehl Defense, а второй поставщик пока не раскрывается.

Терех объяснила, что FP-7.x рассчитана на иной уровень применения, в отличие от PAC-3. По ее словам, украинская ракета скорее будет сопоставима с PAC-2.

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