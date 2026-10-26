Кабмин изменил правила бронирования: некоторые предприятия могут потерять свой статус

Теперь для ряда предприятий оборонной и энергетической отраслей установлен лимит в 95% забронированных работников.

Кабинет министров Украины изменил правила бронирования военнообязанных работников, в частности установив лимит в 95% для ряда предприятий оборонной и энергетической отраслей. Об этом говорится в постановлении № 1328 от 23 октября 2026 года.

В частности, Кабмин постановил создать Координационный центр по вопросам бронирования. Он будет координировать согласование критериев критичности, рассматривать обращения государственных органов и давать рекомендации по бронированию более 50% военнообязанных работников.

В постановлении указано, что обычный срок рассмотрения обращения Координационным центром составляет до одного календарного месяца. Государственный орган должен рассмотреть обращение в течение 7 рабочих дней и направить его в Координационный центр для получения рекомендаций. После их получения у органа есть еще 3 рабочих дня на принятие решения.

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Для определенных критически важных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также некоторых подрядчиков и производителей оборудования для энергетики предельный объем бронирования составит 95% военнообязанных работников. При этом все военнообязанные работники, непосредственно задействованные в производственных процессах таких предприятий, подлежат обязательному бронированию. Лимит свыше 95% возможен по отдельному решению Минобороны или Минэнерго с учетом рекомендаций центра.

В то же время автоматической отмены статуса критически важных для всех предприятий постановление не предусматривает. Решения, не отмененные в соответствии с новыми положениями, продолжают действовать в течение установленного срока.

Пересмотр критериев критичности предприятий

Также в постановлении указано, что центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и соответствующие государственные администрации должны в течение 10 дней с момента вступления постановления в силу пересмотреть и согласовать соответствующие критерии. Если будет исключен критерий, на основании которого предприятие признали имеющим статус критически важного, решение подлежит отмене.

Однако действующие решения в целом сохраняются до истечения срока их действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных постановлением.

В постановлении определены сферы, предприятия которых могут претендовать на статус критически важных:

оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы;

жилищно-коммунальное хозяйство;

добывающая и перерабатывающая промышленность;

агропромышленное производство и розничная торговля;

строительство, транспорт и логистика;

ИТ, банковская деятельность, здравоохранение и связь;

аварийно-спасательные службы;

организации гуманитарной сферы, имеющие критическое значение для государства.

Кроме того, предусмотрена возможность согласования других сфер Координационным центром.

Однако только одной принадлежности к отрасли недостаточно. В постановлении отмечается, что деятельность предприятия должна соответствовать установленным условиям критичности.

Предприятия из других сфер могут получить статус критически важных только по согласованию с Координационным центром по обоснованному обращению соответствующего государственного органа.

Еще одна норма касается предприятий, которым согласовали бронирование сверх стандартного лимита. После подачи соответствующим государственным органом через портал "Дія" сообщения об изменении лимита бронирования в Едином перечне предприятие будет иметь 10 рабочих дней, чтобы осуществить бронирование работников. Если этого не сделать в установленный срок, решение об увеличении объемов бронирования утратит силу.

Кроме того, срок действия нового решения об увеличении лимита бронирования не может превышать одного года.

Ужесточение требований к предприятиям, которые хотят забронировать более 50% работников

Кроме того, Координационный центр может отказать в рассмотрении обоснования об увеличении лимита забронированных работников, если руководитель предприятия систематически нарушал правила воинского учета. В частности, основанием могут служить два или более документально подтвержденных нарушения в течение последних 12 месяцев и/или привлечение руководителя к административной ответственности за такие нарушения.

Для представительств донорских организаций и исполнителей таких проектов лимит составит не более 50% военнообязанных работников, непосредственно привлеченных к выполнению задач одного проекта, и при этом не более семи человек на предприятие. Превысить лимит в семь человек можно по отдельному решению государственного секретаря Кабмина с учетом рекомендаций Координационного центра и на основании обоснованного обращения, если в выполнении задач одного проекта непосредственно участвуют более семи военнообязанных работников. Общая доля бронирования при этом не должна превышать 50%.

Исключение в отношении задолженности предприятий

В постановлении указано, что при проверке соответствия критериям не будет учитываться задолженность, возникшая вследствие временного приостановления соответствующих бюджетных платежей, до их поступления. Это обстоятельство необходимо подтвердить справкой распорядителя бюджетных средств или Казначейства.

Кто не потеряет отсрочку в ноябре

Ранее УНИАН писал, что некоторые украинцы могут получить законную отсрочку от призыва. Для этого нужно соответствовать определенным критериям и собрать пакет документов.

Для получения отсрочки нужно принадлежать к одной из установленных законом категорий. Закон Украины №3543 устанавливает, кому полагается отсрочка от мобилизации - статья 23 содержит полный перечень оснований.

В частности, отсрочку могут получить работники предприятий, признанных критически важными для государства, освобождаются от призыва в армию, а также все мужчины с инвалидностью независимо от группы заболевания.

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