Графики отключений света: когда не будет электроэнергии 27 октября

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Во вторник, 27 октября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Время действия ограничений:

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очередей);

06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности.

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – добавили в "Укрэнерго".

Ситуация в энергетике – важные новости

Российские войска не прекращают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, сосредотачивая удары, в частности, на прифронтовых и приграничных регионах.

Как отметил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, на прошлой неделе РФ 126 раз атаковала энергетический и нефтегазовый секторы Украины. Всего за этот период зафиксировано 235 инцидентов, приведших к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

По прогнозу эксперта Юрия Корольчука, если зимой температура будет опускаться ниже нуля, украинцы могут оставаться без света не менее 12 часов в сутки. В худшем случае в отдельных регионах отключения электроэнергии будут длиться до 20 часов в день.

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