Военно-воздушные силы расширяют авиапарк: Игнат рассказал, на какие самолеты рассчитывают ВСУ

По его словам, самолеты Gripen, которые Украина рассчитывает получить как можно скорее, могут в определенной степени помочь решить проблему с управляемыми авиационными бомбами.

В авиационный парк Воздушных сил Вооруженных сил Украины постепенно поступает техника. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ.

Отвечая на вопрос, нарастили ли Воздушные силы количество самолетов на сегодняшний день, если говорить об этом году, или сейчас мы лишь изнашиваем имеющийся парк, он подчеркнул, что "у нас идет постепенное поступление техники".

"В прошлом году было объявлено, что нам передали несколько Mirage, F-16, МиГи. Но, к сожалению, мы также теряем, в частности, и пилотов. Это очень болезненные моменты. Есть и потери техники на земле – даже если она не уничтожена, то требует восстановления", – объяснил Игнат.

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На уточнение, является ли это результатом российских ударов по нашим аэродромам, пресс-секретарь заметил, что "Шахеды" летают постоянно, а аэродромы "являются одной из приоритетных целей".

"Вертолёт ещё можно посадить где-нибудь на отдельной площадке и условно спрятать. А самолёту нужна взлётно-посадочная полоса и соответствующее укрытие. И, как нам говорят иностранцы, чудом уже является то, что мы до сих пор можем удерживать эти самолеты, прятать их и применять – как для ударов по территории противника, так и для защиты нашей", – сказал Игнат.

Он добавил, что таким образом, если "Шахеды" непрерывно летят в направлении аэродромов, то самолеты нужно "либо поднимать в небо, либо что-то придумывать, хитрить".

Компания Lockheed Martin

На вопрос о том, насколько реально масштабировать производство перехватчиков до уровня Patriot, начальник управления коммуникаций отметил, что президент и высшее военное руководство Украины встречались с представителями компании Lockheed Martin.

"С этой компанией действительно нужно работать. У нас есть много вооружения их производства. К тому же те же Gripen, которые мы очень рассчитываем получить как можно скорее, могут в определенной степени помочь постепенно решать проблему с КАБами", – подчеркнул Игнат.

Истребители F-16

Кроме того, говорит пресс-секретарь, у нас есть истребители F-16. По его словам, во время встречи президента с представителями компании речь шла о том, что они могут повысить боевую эффективность этих самолетов.

"Ведь мы получили не самую новую модификацию F-16 – Block 15, которая уже была в эксплуатации до нас, и их ресурс не бесконечен. А мы эксплуатируем их очень интенсивно, особенно в течение последних трех месяцев, когда приходится перехватывать тысячи "Шахедов". За прошлый месяц, например, было около 3,5 тысяч реактивных целей", – рассказал он.

Да, говорит Игнат, Lockheed Martin могла бы улучшить характеристики тех машин, которые у нас уже есть, провести ремонт или модернизацию.

"Мечта наших летчиков относительно F-16 – получить их в новейших модификациях – Block 70/72. Они позволили бы уже довольно уверенно противостоять российским Су-35", – говорит начальник управления коммуникаций.

Самолет Gripen

По его словам, многие украинские пилоты обсуждают Gripen, ведь это неприхотливый и один из самых дешёвых в эксплуатации самолётов.

"В первую очередь мы можем получить те машины, которые уже были в эксплуатации, – в версиях C/D – Charlie, Delta. Но шведская компания Saab уже работает над новой модификацией – E – Echo, которая имеет очень хорошие характеристики", – рассказал Игнат.

Развитие ВВС ВСУ после войны

Он подчеркнул, что уже сейчас нужно думать о стратегии развития Воздушных сил после войны. Она уже прописана до 2035 года, и там говорится о том, какой будет модель ВС, какие типы вооружения у нас будут и какова будет организационно-штатная структура.

"Если говорить именно об авиации, то речь идет о создании авиационных подразделений типа "крыло", – сказал пресс-секретарь и добавил также, что на базе многих оперативных аэродромов, которые постоянно используются во время войны, будут созданы авиационные базы, способные принимать любой тип самолета.

Возможности врага наносить удары

Ранее Игнат подчеркнул, что в последнее время реактивные дроны российских оккупантов все чаще появляются над западом Украины, а именно над Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Львовской областями. Раньше они так далеко не залетали. По его словам, всё зависит от того, чем россияне "начиняют" конкретный дрон.

В то же время Дмитрий Плетенчук, пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ, заявил, что Черноморский флот России, базирующийся в Новороссийске, уже пять месяцев подряд не выходит в Черное море. А запуски "Калибров" происходят непосредственно из гавани, что очень опасно для самих россиян.

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