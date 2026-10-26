Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении мобилизации и военного положения до 29 января 2027 года. Соответствующие указы № 1060/2026 и № 1061/2026 от 26 октября опубликованы на сайте Офиса президента.

№ 1060/2026 - продлевает срок действия военного положения на 90 дней.

№ 1061/2026 - продлевает срок проведения всеобщей мобилизации на 90 дней.

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Военное положение и мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения до 29 января 2027 года.

За президентский законопроект с регистрационным номером 16182 об утверждении указа "О продлении срока действия военного положения в Украине" проголосовали 293 народных депутата Украины.

Согласно предыдущему решению парламента, военное положение действует до 31 октября. В принятом сейчас законопроекте срок его действия продлен на 90 дней, то есть до 29 января 2027 года.

Также парламент проголосовал за законопроект "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", которым срок всеобщей мобилизации также продлевается на 90 дней. То есть до 29 января следующего года. Это решение поддержали 281 народный депутат Украины.

В законах указано, что они немедленно объявляются через СМИ и вступают в силу с 31 октября 2026 года.

Это было уже 21-е голосование в парламенте по вопросу продления действия военного положения и всеобщей мобилизации.

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