Истребитель F-16 ВВС США получит гиперзвуковую ракету Blackbeard, – СМИ

Компания Castelion получила дополнение к действующему контракту с Исследовательской лабораторией ВВС США, предусматривающее начало работ по интеграции системы Blackbeard в самолеты F-16.

Стартап Castelion, специализирующийся на гиперзвуковых ракетах, получил дополнение к контракту от Исследовательской лаборатории ВВС США о начале интеграции своего гиперзвукового оружия Blackbeard в истребитель F-16. Об этом компания сообщила 26 октября, сообщает Defence Blog.

Издание сообщило, что это приблизило ракету ещё на один шаг к ВВС США после предыдущей работы для ВМС и Сухопутных войск США.

В статье отмечается, что Castelion не раскрыла сумму дополнения к контракту, продолжительность работ по интеграции и сроки первого испытательного запуска с самолета F-16, а ВВС США не прокомментировали заключение контракта.

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"Компания Castelion получила дополнение к существующему контракту с Исследовательской лабораторией ВВС США, предусматривающее начало работ по интеграции системы Blackbeard в самолеты F-16. Мы благодарны ВВС за доверие", – написала компания в соцсети X.

Издание сообщило, что Blackbeard спроектирована так, чтобы летать со скоростью более 5 Махов при маневрировании в атмосфере, что затрудняет её перехват по сравнению с баллистической ракетой, движущейся по предсказуемой траектории.

Примечательно, что компания Castelion построила свою программу с расчетом на её недорогое производство в больших объемах.

Издание сообщило, что компания, основанная в 2022 году бывшими инженерами SpaceX и расположенная в Торрансе, штат Калифорния, строит производственный комплекс в Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико, рассчитанный на выпуск 500 единиц вооружения в год.

В сентябре Исследовательская лаборатория ВВС США увеличила существующий контракт с компанией Castelion на 16,4 млн долларов, повысив его общую стоимость до 37,2 млн долларов.

Контракт предусматривает работы по созданию недорогого ударного средства большой дальности, пригодного для серийного производства, и будет действовать до июня 2028 года.

Отмечается, что компания Castelion охарактеризовала контракт на F-16 как дополнение к своему текущему сотрудничеству с лабораторией, хотя и не уточнила, входит ли он в рамки того же контракта.

Издание пояснило, что установка системы Blackbeard на самолет F-16 обеспечит ей платформу для запуска, которая гораздо более распространена, чем Super Hornet.

"F-16 остается самым многочисленным истребителем в ВВС США и эксплуатируется более чем в двух десятках других стран, хотя компания Castelion не уточнила, распространяются ли работы по интеграции на экспортные версии этого самолета", – указывается в статье.

Истребители F-16 в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что из-за дефицита ракет для ПВО и ограниченных возможностей дронов-перехватчиков Украина все активнее использует F-16 для уничтожения российских беспилотников, в частности реактивных. Однако, как объясняют аналитики, такая тактика истощает ресурс истребителей и создает дополнительную нагрузку на их техническое обслуживание. Поэтому Украине необходимо не только наращивать запасы боеприпасов и парк F-16, но и срочно увеличивать мощности для ремонта и обслуживания самолетов.

Также мы писали, что Украина ведет переговоры с американской корпорацией Lockheed Martin о возможном переходе Украины на более современные модели истребителей, чем сейчас. Аналитики предполагают, что речь может идти именно о какой-то из версий F-16V: Block 70 или Block 72. Отмечается, что обе относятся к самым современным модификациям этих американских истребителей. Главное различие заключается в двигателе, которым они оснащены.

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