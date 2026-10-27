Истребитель F-16 ВВС США получит гиперзвуковую ракету Blackbeard, – СМИ

Стартап Castelion, специализирующийся на гиперзвуковых ракетах, получил дополнение к контракту от Исследовательской лаборатории ВВС США о начале интеграции своего гиперзвукового оружия Blackbeard в истребитель F-16. Об этом компания сообщила 26 октября, сообщает Defence Blog.
Издание сообщило, что это приблизило ракету ещё на один шаг к ВВС США после предыдущей работы для ВМС и Сухопутных войск США.
В статье отмечается, что Castelion не раскрыла сумму дополнения к контракту, продолжительность работ по интеграции и сроки первого испытательного запуска с самолета F-16, а ВВС США не прокомментировали заключение контракта.
"Компания Castelion получила дополнение к существующему контракту с Исследовательской лабораторией ВВС США, предусматривающее начало работ по интеграции системы Blackbeard в самолеты F-16. Мы благодарны ВВС за доверие", – написала компания в соцсети X.
Издание сообщило, что Blackbeard спроектирована так, чтобы летать со скоростью более 5 Махов при маневрировании в атмосфере, что затрудняет её перехват по сравнению с баллистической ракетой, движущейся по предсказуемой траектории.
Примечательно, что компания Castelion построила свою программу с расчетом на её недорогое производство в больших объемах.
Издание сообщило, что компания, основанная в 2022 году бывшими инженерами SpaceX и расположенная в Торрансе, штат Калифорния, строит производственный комплекс в Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико, рассчитанный на выпуск 500 единиц вооружения в год.
В сентябре Исследовательская лаборатория ВВС США увеличила существующий контракт с компанией Castelion на 16,4 млн долларов, повысив его общую стоимость до 37,2 млн долларов.
Контракт предусматривает работы по созданию недорогого ударного средства большой дальности, пригодного для серийного производства, и будет действовать до июня 2028 года.
Отмечается, что компания Castelion охарактеризовала контракт на F-16 как дополнение к своему текущему сотрудничеству с лабораторией, хотя и не уточнила, входит ли он в рамки того же контракта.
Издание пояснило, что установка системы Blackbeard на самолет F-16 обеспечит ей платформу для запуска, которая гораздо более распространена, чем Super Hornet.
"F-16 остается самым многочисленным истребителем в ВВС США и эксплуатируется более чем в двух десятках других стран, хотя компания Castelion не уточнила, распространяются ли работы по интеграции на экспортные версии этого самолета", – указывается в статье.
Истребители F-16 в Украине: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что из-за дефицита ракет для ПВО и ограниченных возможностей дронов-перехватчиков Украина все активнее использует F-16 для уничтожения российских беспилотников, в частности реактивных. Однако, как объясняют аналитики, такая тактика истощает ресурс истребителей и создает дополнительную нагрузку на их техническое обслуживание. Поэтому Украине необходимо не только наращивать запасы боеприпасов и парк F-16, но и срочно увеличивать мощности для ремонта и обслуживания самолетов.
Также мы писали, что Украина ведет переговоры с американской корпорацией Lockheed Martin о возможном переходе Украины на более современные модели истребителей, чем сейчас. Аналитики предполагают, что речь может идти именно о какой-то из версий F-16V: Block 70 или Block 72. Отмечается, что обе относятся к самым современным модификациям этих американских истребителей. Главное различие заключается в двигателе, которым они оснащены.