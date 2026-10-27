Земля в Закарпатье буквально уходит из-под ног: ученый объяснил, почему происходят оползни

По словам учёного, распространение провала можно остановить, и для этого необходим постоянный мониторинг.

В Закарпатье насчитывается более трёх тысяч оползней, самая большая карстовая воронка в Солотвине имеет диаметр более 350 метров и продолжает расширяться, рассказал в эфире Украинского радио Ужгород декан географического факультета Ужгородского университета Иван Калинич.

Калинич с 1983 года наблюдает за процессами в Солотвине. Примечательно, что в 1980-х карстовые провалы там достигали 20–30 метров в диаметре. Сейчас самый большой из них расположен возле седьмой шахты.

Учёный рассказал, что соль в Солотвине добывали на протяжении веков. Однако в 2000-х годах добычу внезапно прекратили, после чего началось аварийное подтопление шахт.

Видео дня

"Вода растворяла соль, из-за чего на глубине от 80 до более 200 метров образовались пустоты, в которые обрушивается земля", – говорится в статье.

Примечательно, что в 1919–1920-х годах вокруг шахт обустроили канавы для отвода воды, но после раздела земель часть из них перекрыли владельцы участков.

Они построили подъездные пути и мостики, из-за чего, по словам ученого, вода перестала стекать и ищет выход в провал.

"Воде некуда деваться, она уже не стекает. А раз не стекает, то ищет место, куда поглотиться. А внизу – провал", – пояснил Калинич.

Отмечается, что в 2000-х годах территорию ежеквартально обследовали специалисты геологической службы, но 20 лет назад была закрыта Закарпатская экспедиция в Берегово, что повлияло на развитие проблемы.

"Это и человеческий, и природный фактор. Были дожди, переувлажнение, и был человеческий фактор – недосмотр. Где-то засыпали, где-то не подсыпали, не хватило финансирования", – рассказал учёный.

Он считает, что остановить распространение провала можно, и для этого необходим постоянный мониторинг, в частности, электросейсморазведка, георадары и космическое наблюдение InSAR. Таким образом, можно предсказать, где образуется следующий провал.

Калинич предупредил, что в настоящее время опасность угрожает озеру Кунигунда. По его словам, над ним расположена свалка, где уже образовался оползень:

"Там была дорога, она уже обрушилась. И грязь со свалки потихоньку сползает к озеру. Она ещё не дошла, но это довольно опасно".

На территории Хустского района также есть небольшие карстовые провалы, где залегают известняки. Однако, по мнению ученого, они пока небольшие.

В статье рассказывается, что больше всего оползней зафиксировано в районах Синевира, Колочавы, Ясины, а также в Раховском и Тячевском районах.

Причиной их образования являются затяжные ливни, подрезание склонов, вырубка лесов и застройка берегов небольших ручьев и рек в горах. По этой причине образуются селевые потоки.

"Сель гораздо страшнее любого паводка, потому что сносит всё на своём пути. Это тяжелая масса", – отметил учёный.

Калинич предупредил, что под угрозой находятся горные туристические тропы и автодороги, где часто происходят камнепады. Более того, риск может возникнуть и на полонине Руна, где во время строительства дорог подрезали склон.

Учёный добавил, что изменения климата ещё больше повышают опасность.

"Во время сильной засухи поверхность почвы становится словно пленкой. Когда идет дождь, она его уже не впитывает. К тому же лес вырубают бессистемно, а новые деревья не подсаживают. Слой гумуса в горах – менее 10 сантиметров, поэтому после прохода техники эрозия образует канавы глубиной до трех метров", – рассказал учёный.

По его словам, чтобы предотвратить оползни и снизить риски, важно соблюдать правила застройки и сохранять леса.

"Мы готовы, у нас есть возможности, но мы не соблюдаем многие условия. Нельзя застраивать склоны, нельзя строить в поймах, нельзя вырубать лес. Нужно подсаживать молодые деревья, каждое дерево, каждый куст", – пояснил Калинич.

Издание отметило, что карты риска оползней и провалов имеются у геологических служб, Львовской политехники, Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа и Ужгородского университета.

Жителей призвали в случае, если они заметят трещины в грунте, проседание земли или деформации возле дома или на дороге, сообщать об этом местным властям.

Другие новости об экологии

Ранее УНИАН сообщал, что в Национальном антарктическом научном центре украинские полярники зафиксировали возле антарктической станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез температуру воздуха +11,1 °C. Поясняется, что это самый высокий показатель для октября за весь период наблюдений. Примечательно, что предыдущий октябрьский рекорд был зафиксирован еще в 1968 году – тогда воздух прогрелся до +7,9 °C. В то же время абсолютный температурный максимум в районе станции составляет +12,7 °C. Его зарегистрировали в феврале 2022 года.

Также мы писали, что в Одесской области на территории Нижнеднестровского национального природного парка зафиксировали стаю ласточек, которые не улетели в теплые края. Учёный Сергей Курочкин объяснил, что птицы могли задержаться по нескольким причинам. В частности, это затянувшаяся осенняя теплота. Курочкин пояснил, что ласточки питаются насекомыми, а если погода остается теплой и насекомых достаточно, птицы могут откладывать отлет.

Вас также могут заинтересовать новости: