В ООН признали удары РФ по энергетике Украины военным преступлением, – CNN

В отчете отмечается, что эти атаки "были совершены умышленно" и соответствовали "государственной политике России".

Независимая следственная комиссия ООН заявила в понедельник, 26 октября, что Россия совершает военные преступления и преступления против человечности, намеренно нанося удары по гражданской инфраструктуре, в частности, по жизненно важным энергетическим системам в Украине, сообщает CNN.

Издание отметило, что российские войска наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре с первых месяцев войны в 2022 году.

Добавляется, что в начале прошлой зимы они значительно усилили эти атаки, из-за чего миллионы украинцев были вынуждены мерзнуть в темноте в своих домах.

Видео дня

В новом отчете, опубликованном в понедельник Независимой международной комиссией по расследованию событий в Украине и предоставленном CNN, указывается, что эти атаки "были осуществлены умышленно" и соответствовали "государственной политике России, направленной на лишение гражданского населения необходимых энергоресурсов и причинение страданий".

"Российские командиры, отдавшие приказы об этих атаках, знали, что объекты теплоснабжения, на которые они нацеливались, были незаменимы для гражданского населения, особенно зимой", – говорится в отчете, представляемом Генеральной Ассамблее ООН.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что доклад "подтверждает то, что украинцы переживают уже много лет: систематические атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру являются военными преступлениями и преступлениями против человечности".

В посте в соцсети X он отметил, что Россия "умышленно лишила миллионы людей электроэнергии, отопления и воды, превратив холод и тьму в орудия войны".

Издание отметило, что, по данным Киева, масштабные российские атаки с использованием дронов и ракет прошлой зимой привели к сокращению мощностей тепловой энергетики Украины на 70% в наиболее пострадавших регионах. Ситуацию усугубила чрезвычайно холодная зима, во время которой температура неоднократно опускалась до -30.

Примечательно, что комиссия была создана Советом по правам человека ООН лишь через несколько дней после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В последнем отчете комиссия описывает тяжелые последствия длительного пребывания на холоде для украинского гражданского населения, отмечая, что медицинские органы страны зафиксировали случаи смерти, вызванные низкими температурами в жилищах и даже в больницах.

Отмечается, что в докладе комиссии ООН названы несколько высокопоставленных российских чиновников как лица, несущие наибольшую ответственность за то, что в нем определено как "военные преступления и преступления против человечности".

В нем говорится, что президент России Владимир Путин сделал несколько "заявлений о распоряжениях по проведению атак на энергетическую инфраструктуру Украины".

Также в отчете утверждается, что доказательства, собранные в течение последних нескольких лет, свидетельствуют о том, что бывший министр обороны России Сергей Шойгу и его преемник Андрей Белоусов, а также начальник Генерального штаба Валерий Герасимов несли ответственность за планирование и руководство этими атаками.

В статье напоминается, что Международный уголовный суд ранее выдал ордера на арест Путина, Шойгу и Герасимова за якобы совершенные военные преступления и преступления против человечности.

"С наступлением холодов в Украине Россия ясно дала понять, что намерена и в дальнейшем терроризировать своего соседа", – отмечает издание.

В отчете упоминается заявление Министерства обороны России, сделанное в августе, в котором было объявлено об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины и указано: "Зимой вы замерзнете".

Издание напомнило, что Украине становится все труднее защищаться от этих масштабных атак из-за острой нехватки ракет противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к западным союзникам Киева с просьбой предоставить больше боеприпасов, особо подчеркивая предстоящую зиму как главную причину беспокойства.

Атаки РФ по энергетике Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 26 октября российские оккупанты с помощью реактивного беспилотника атаковали гражданскую инфраструктуру Буковины. По данным начальника Черновицкой областной военной администрации Руслана Осипенко, в результате падения обломков БПЛА был поврежден один из объектов энергетики области. Это привело к вынужденному отключению электроснабжения. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Мэр Черновцов Роман Кличук добавил, что в некоторых районах областного центра нет электроэнергии.

Также мы писали, что первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что по состоянию на утро 26 октября были зафиксированы новые отключения электроэнергии в шести областях Украины: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской. По его словам, на прошлой неделе РФ 126 раз наносила удары по энергетическому и нефтегазовому секторам Украины. Всего за этот период зафиксировано 235 инцидентов, приведших к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры. Из-за этого в большинстве регионов Украины сохраняются ограничения в электроснабжении.

Вас также могут заинтересовать новости: