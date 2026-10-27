Сколько украинцев могут вернуться домой после войны: демограф поделилась прогнозом

Либанова сообщила, что, по данным Евростата, по состоянию на 30 июня в странах Евросоюза под действием закона о временной защите находилось 4,4 млн.

В настоящее время за рубежом находятся примерно 5 млн украинцев, треть из которых – дети и подростки. Директор Института демографии и исследования качества жизни Элла Либанова рассказала, что с каждым месяцем войны уменьшается количество тех, кто готов вернуться в Украину, поскольку украинцы адаптируются к жизни за рубежом, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день, по данным Евростата, по состоянию на 30 июня в странах Евросоюза под действием закона о временной защите находилось 4,4 млн украинцев. Еще около 600 тыс. – в других странах, за пределами Евросоюза. Это, прежде всего, безусловно, Канада, Соединенное Королевство Великобритании, немного Молдова. То есть это примерно 5 млн", – поделилась Либанова.

Она добавила, что треть из этого числа – дети и подростки, которым ещё не исполнилось 18 лет, и лишь 6% – люди старше 65 лет.

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По словам демографа, в 2022 году можно было прогнозировать возвращение около 50% украинцев, которые были вынуждены уехать за границу из-за полномасштабной войны.

Сейчас, по её словам, условно можно рассчитывать на то, что в Украину после окончания войны может вернуться треть.

Однако, отметила Либанова, каждый месяц войны влияет на то, сколько наших граждан готовы вернуться в Украину.

"С каждым месяцем, пока длится война, – всё меньше и меньше людей будет возвращаться. Потому что всё больше людей адаптируются там, а здесь всё больше разрушений. Если посмотреть на долю наших женщин в возрасте от 20 до 64 лет – 70% этих женщин работают (за рубежом – ред.). Это совершенно невероятный показатель для первой волны мигрантов. Поэтому, если женщина уже работает там, ребенок ходит в школу, детский сад, колледж или университет, освоил язык, то возникают проблемы (с возвращением в Украину – ред.)", – считает она.

Демограф не исключила, что после окончания войны и отмены запрета на выезд мужчин может произойти вторая волна миграции из Украины.

"Мужчины будут возвращаться с фронта, где у них были достойные зарплаты. А в гражданском секторе ничего подобного им никто не предложит. А за границей – жена, которая уже обосновалась, и ребенок, у которого, как они считают, есть перспективы лучшего будущего", – пояснила Либанова.

Демографическая ситуация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам заведующего отделом Института демографии НАН Украины Дмитрия Шушпанова, в Украине за первое полугодие 2026 года родилось всего 73 тысячи детей. Он отметил, что это на 17% меньше детей, чем в прошлом году. Кроме того, Шушпанов добавил, что такого быстрого темпа снижения рождаемости не наблюдалось в предыдущие годы. Приводятся данные, что количество рождений на одну женщину снизилось до 0,8–0,9 против 1,14 до начала полномасштабной войны.

Также мы писали, что, по мнению Либановой, часть украинских беженцев собирается возвращаться в Украину, опасаясь, что в ЕС к власти придут правые партии, которые будут относиться к украинцам как к людям "пятого сорта". Демограф высказала мнение, что украинские правительственные программы по возвращению наших граждан носят информационный и коммуникационный характер, и на самом деле это все, что могут сейчас сделать власти. В то же время Либанова предположила, что европейцы все же заинтересованы в беженцах из Украины. Поскольку бизнесу, по её словам, не хватает рабочей силы, он будет заинтересован в них.

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