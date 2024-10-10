Компания ДТЭК делает все возможное чтобы подготовиться к прохождению следующей зимы.

Об этом в ходе энергетического форума Forbes "Энергия бизнеса" заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В частности он пояснил, что готовясь к зиме ДТЭК не только восстанавливает поврежденные или разрушенные врагом объекты генерации, а также занимается подготовкой электросетей.

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"Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить прохождение зимы в максимально готовом состоянии", - подчеркнул Сахарук.

Он добавил, что до конца года компания планирует инвестировать 4 млрд грн в восстановление ТЭС, еще около 5 млрд в ремонты и модернизацию электросетей, а также 12 млрд грн в добычу угля.

Недавно сообщалось, что в этом году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал уже 2,3 млрд грн в ремонты поврежденных врагом ТЭС, чтобы они были готовы к зиме.