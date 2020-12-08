Премьер подчеркнул, что без международной технической и финансовой поддержки Украине будет сложно достичь данной цели.

Украина планирует в ближайшее время присоединиться к "Безугольному альянсу", а к 2070 году полностью отказаться от использования угля.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Немецко-Украинского энергетического форума.

"Украина вскоре присоединится к "Безугольному альянсу". Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", - сказал Шмыгаль.

При этом он подчеркнул, что без международной технической и финансовой поддержки Украине будет сложно достичь данной цели.

"Понятно, что самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, если Украина не привлечет международную техническую и финансовую помощь", - отметил он.

Что этому предшествовало

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2019 году сократилась на 6,2% по сравнению с 2018 годом – до 31,22 миллиона тонн.

По данным Министерства энергетики, трансформация угольных регионов в Украине должна начаться в следующем году и продлиться до 2028-2030 годов.

В Украине 65 моногородов, которые завязаны на угольной отрасли, а количество задействованных работников достигает 30 тысяч.

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Автор: Игорь Орел