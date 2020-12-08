Украина планирует в ближайшее время присоединиться к "Безугольному альянсу", а к 2070 году полностью отказаться от использования угля.
Читайте такжеКабмин предоставил дорогим угольным ТЭС приоритет на рынке электроэнергии
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Немецко-Украинского энергетического форума.
"Украина вскоре присоединится к "Безугольному альянсу". Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", - сказал Шмыгаль.
При этом он подчеркнул, что без международной технической и финансовой поддержки Украине будет сложно достичь данной цели.
"Понятно, что самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, если Украина не привлечет международную техническую и финансовую помощь", - отметил он.
Что этому предшествовало
- Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2019 году сократилась на 6,2% по сравнению с 2018 годом – до 31,22 миллиона тонн.
- По данным Министерства энергетики, трансформация угольных регионов в Украине должна начаться в следующем году и продлиться до 2028-2030 годов.
- В Украине 65 моногородов, которые завязаны на угольной отрасли, а количество задействованных работников достигает 30 тысяч.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram