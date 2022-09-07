После повреждения подстанции без электроснабжения остаются 1-2 микрорайона города.

Часть временно оккупированного города Энергодар Запорожской области остается без электроснабжения из-за повреждения подстанции "Луч". Вчера там прогремели взрывы.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"На утро 7 сентября, после повреждения подстанции "Луч" в результате многочисленных обстрелов, без электроснабжения остаются 1-2 микрорайона Энергодара. Учитывая, что уже несколько месяцев именно в этой части города нет и бытового газа, люди здесь больше всего страдают от последствий российских провокаций и уже фактически находятся на грани гуманитарной катастрофы", - отметил он.

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Взрывы в Энергодаре: что известно

Как сообщал УНИАН, вчера в Энергодаре раздался мощный взрыв. Город остался без света и воды.

Вечером стало известно, что оккупанты снова обстреляли Энергодар. Мэр города сообщил о многочисленных "прилетах". В частности, у "Газового Хозяйства", рядом с подстанцией "Луч", а также возле "Городского парка".

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