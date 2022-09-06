Оккупанты не раз обстреливали город, в котором расположена Запорожская АЭС, подвергая опасности жителей.

После 12:00 в городе Энергодар Запорожской области, где находится ЗАЭС, прогремел мощный взрыв. Сейчас город обесточен.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Дмитрий Орлов, ссылаясь на информацию местных жителей.

"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе прогремел мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно пропали свет и водоснабжение", - написал он.

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Орлов больше не предоставил никаких других подробностей, лишь добавил, что сейчас все обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, 5 сентября в результате пожара, который произошел из-за обстрелов, отключилась еще одна ЛЭП - последняя, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЕС с энергосистемой Украины. Как следствие – разгружен и отключен от сети единственный работающий энергоблок №6, питающий собственные нужды ЗАЭС.

Утром 1 сентября перед визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) враги совершили минометный обстрел площадки Запорожской АЭС, сработала аварийная защита, и отключился 5-й энергоблок.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что 1 числа минометные обстрелы в городе не прекращались с 5 утра. По его словам, также раздавались автоматные очереди.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на электростанцию, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

Позже на ЗАЭС все же прибыли представители МАГАТЭ. Потом стало известно, что атомную электростанцию покинули четверо из шести представителей организации.

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