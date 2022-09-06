В частности, у "Газового Хозяйства", рядом с подстанцией "Луч", а также возле "Городского парка".

Мэр оккупированного российскими захватчиками Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о взрывах в городе.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Прямо сейчас в городе Энергодар раздаются взрывы, провокации продолжаются, обстрелы со стороны оккупантов", - подчеркнул он.

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По данным мэра, есть информация о многочисленных прилетах.

"Попадание возле "Газового Хозяйства" 1 микрорайон возле "ДЮСШ", обстрелы рядом с гаражным кооперативом "ГСК-1", обстрелы вблизи "Городского парка", обстрелы рядом с магазином "Галина" и "Оптовик", обстрелы рядом с подстанцией "Луч", - написал Орлов.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

"Также продолжаются обстрелы и провокации противоположного берега Никополь/Марганец", - добавил Орлов.

Как сообщал УНИАН, в первой половине дня в Энергодаре пропал свет и водоснабжение после мощного взрыва.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что все больше людей хотят покинуть оккупированный город.

Все из-за возрастающей угрозы потери контроля за ситуацией и процессами на Запорожской атомной электростанции, которая контролируется российскими захватническими войсками.

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