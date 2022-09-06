Мэр оккупированного российскими захватчиками Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о взрывах в городе.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Прямо сейчас в городе Энергодар раздаются взрывы, провокации продолжаются, обстрелы со стороны оккупантов", - подчеркнул он.
По данным мэра, есть информация о многочисленных прилетах.
"Попадание возле "Газового Хозяйства" 1 микрорайон возле "ДЮСШ", обстрелы рядом с гаражным кооперативом "ГСК-1", обстрелы вблизи "Городского парка", обстрелы рядом с магазином "Галина" и "Оптовик", обстрелы рядом с подстанцией "Луч", - написал Орлов.
Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
"Также продолжаются обстрелы и провокации противоположного берега Никополь/Марганец", - добавил Орлов.
Как сообщал УНИАН, в первой половине дня в Энергодаре пропал свет и водоснабжение после мощного взрыва.
Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что все больше людей хотят покинуть оккупированный город.
Все из-за возрастающей угрозы потери контроля за ситуацией и процессами на Запорожской атомной электростанции, которая контролируется российскими захватническими войсками.