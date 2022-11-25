Президент Украины заявил, что цена в 60-70 долларов за баррель российской нефти – это поддавки, а дельным предложением является 30 долларов за баррель.

Зависимость Европы от российских энергоресурсов начала уменьшаться и должна полностью исчезнуть, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на международном симпозиуме "Европейская идея" в Каунасе.

"В этом году мы увидели Европу, к которой мы все шли. Европу, которую строили десятилетиями и о которой мечтали значительно дольше... мы увидели объединенную Европу не только как цель или набор договоренностей на политическом уровне, но и как результаты, которые достигаются здесь и сейчас", - отметил Зеленский.

По его словам, уже очевидно, что антиевропейская агрессия России терпит провал.

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"В этом году Европа наконец осуществляет энергетическое разоружение России. Зависимость континента от российских энергоресурсов начала уменьшаться. А должна полностью исчезнуть. И один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта ресурсов. В Европе и в мире уже начали говорить о введении прайскепов, то есть о принудительном ограничении цены российской нефти. И звучат слова об уровне якобы в 60 или 70 долларов. Бесспорно, такие слова - это поддавки. Больше похоже на попытку что-то изобразить, а не что-то сделать. И я благодарен нашим польским и балтийским коллегам за их предложения – вполне дельные. Ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель представляется более дельным предложением", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас время, чтобы обеспечить и такое достижение Европы.

"И на основе этого и других подобных достижений ни один из потенциальных врагов Европы больше не сможет шантажировать наш континент энергетическим оружием", - заявил Зеленский.

Эмбарго на российскую нефть

Как сообщал УНИАН, в конце сентября страны "Большой семерки", в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, приняли план ограничение цены на закупку российской нефти. Реализация этого плана даст возможность 50 развивающимся странам мира экономить на расходах 160 миллиардов долларов в год.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цены на экспорт российской нефти в диапазоне 60 долларов за баррель будет достаточным, чтобы значительно уменьшить поступления России от энергоресурсов.

Кроме того, Еврокомиссия намерена предложить механизм "динамического" потолка цен на природный газ в Европейском Союзе.