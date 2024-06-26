Среди главных причин такой динамики называют атаки хуситов в Красном море и усиление напряжения между Израилем и группировкой Хезболла.

Фьючерсы на нефть марки Brent 26 июня выросли на 41 цент, или 0,48%, до 85,42 долларов за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 46 центов, или на 0,57%, до 81,29 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters.

"Похоже, что рынок пока что отвергает опасения относительно спроса, ожидая сокращения запасов в пиковый сезон спроса в третьем квартале" – говорит Сувро Саркар, который является руководителем группы по работе с энергетическим сектором в DBS Bank.

По мнению аналитиков, в третьем квартале дефицит нефти на мировом рынке будет составлять около 1,5 млн баррелей в сутки. Это связывают с тем, что страны ОПЕК+ сокращают добычу. Кроме того, в третьем квартале традиционно наблюдают рост спроса на "черное золото".

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Другими факторами роста цен называют новые атаки хуситов и усиление напряжения между Израилем и группировкой Хезболла. Напомним, ранее западные эксперты выразили опасения относительно возможного полномасштабного вторжения Израиля в Ливан.

Мировой рынок нефти – важные новости

В начале июня сообщалось, что поступления от продажи нефти в российский госбюджет в мае увеличились почти на 50%, если сравнивать с показателями 2023-го. Среди причин этого эксперты назвали "адаптацию" Москвы к санкциям международного общества.

Также напомним, что в июне страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи "черного золота" до следующего года. Это должно способствовать "подогреванию" цен.

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