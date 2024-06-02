Группа экспортеров нефти стремится поддержать рынок на фоне прохладного роста глобального спроса.

В воскресенье, 2 июня, ОПЕК+ согласилась продлить большинство своих серьезных сокращений добычи нефти на 2024 год, но начать поэтапную их отмену в 2025 году. Группа экспортеров нефти стремится поддержать рынок на фоне прохладного роста глобального спроса, высокого процентные ставки и роста конкурентного производства США, пишет Reuters со ссылкой на заявление группы.

Отмечается, что цены на нефть торгуются около 80 долларов за баррель. Это ниже уровня, который нужен многим членам ОПЕК+, чтобы сбалансировать свой бюджет. Беспокойство по поводу медленного роста спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, повлияло на цены вместе с ростом запасов нефти в развитых экономиках.

Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией, вместе известные как ОПЕК+, с конца 2022 года осуществили ряд серьезных сокращений добычи. Сейчас члены ОПЕК+ сокращают добычу в целом на 5,86 миллиона баррелей в день (б/с), или примерно на 5,7% мирового спроса.

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Сокращения включают 2 миллиона баррелей в сутки всеми членами ОПЕК+, первый раунд добровольных сокращений девятью членами на 1,66 миллиона баррелей в сутки и второй раунд добровольных сокращений восемью членами на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

Она также согласилась продлить третий раунд добровольных сокращений на третий квартал 2024 года, сообщили агентству источники в ОПЕК+, добавив, что детали прорабатываются.

Страны, которые добровольно сократили во втором раунде, это Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Габон. В третьем раунде участвовали те же страны, кроме Габона. Группа также согласилась выделить ОАЭ большую квоту на добычу в 3,5 миллиона баррелей в сутки в 2025 году по сравнению с текущим уровнем в 2,9 миллиона.

ОПЕК+ также перенесла конечный срок независимой оценки производственных мощностей своих членов на конец ноября 2025 года с июня 2024 года. Цифры будут использоваться как ориентиры для базовых уровней добычи 2026 года. ОПЕК+ проведет следующее заседание 1 декабря 2024 года.

Цены на нефть

Ранее УНИАН писал, что ОПЕК+ продолжает неофициальные переговоры, направленные на достижение соглашения по сокращению добычи нефти, причем рассматривается возможность продления ограничений до 2025 года.

В то же время индийская компания Reliance Industries, которая является оператором крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, подписала годовое соглашение с российской "Роснефтью". Согласно договору, компания закупит не менее 3 миллионов баррелей нефти в месяц в рублях.

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