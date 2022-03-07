Исторический максимум был зафиксирован в 2008 году — $143.

Стоимость нефти марки Brent достигла $139,13 за баррель. Она выросла на 18%.

Майские фьючерсы на Brent к 1:21 по Киеву скорректировались до $128,15 (+8,5%). Стоимость WTI составляет $121 (+7,9%). Цена достигала $130 за баррель.

Исторический максимум был зафиксирован в 2008 году — $143, в 2012 году цена достигала $128.

Также наблюдается стремительный рост цен на газ.

Война против Украины: