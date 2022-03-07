Нефть подорожала на 80% / Иллюстрация REUTERS
Стоимость нефти марки Brent достигла $139,13 за баррель. Она выросла на 18%.
Майские фьючерсы на Brent к 1:21 по Киеву скорректировались до $128,15 (+8,5%). Стоимость WTI составляет $121 (+7,9%). Цена достигала $130 за баррель.
Исторический максимум был зафиксирован в 2008 году — $143, в 2012 году цена достигала $128.
Также наблюдается стремительный рост цен на газ.
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