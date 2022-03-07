В 10:00 по Киеву стоимость тысячи кубометров составляла $2902.

7 марта 2022 года спотовая цена газа в Европе установила новый исторический рекорд — более $2900 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

7 марта по состоянию 9:50 по Киеву, цена ближайшего, апрельского, фьючерса на крупнейшем европейском хабе TTF выросла с уровня $2300 до более $2900 за тысячу кубов.

С момента открытия торгов цена газа пробила критические отметки в $2500 и $2700 за тысячу кубов.

В 10:00 по Киеву стоимость тысячи кубометров составляла $2902.

Война против Украины: