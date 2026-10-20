Цены на нефть резко развернулись и достигли максимума, несмотря на уступки Трампа России

Марка Brent установила рекорд за пять месяцев.

Цены на нефть во вторник выросли, а стоимость нефти марки Brent достигла пятимесячного максимума на фоне атак на суда и объекты в Саудовской Аравии, которые усилили опасения относительно поставок, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 111,05 доллара за баррель – самого высокого уровня с мая. По состоянию на 13:40 по киевскому времени они торговались на уровне 111,47 доллара, что на 1,92 доллара (+1,83%) выше вчерашних показателей, сообщает Investing.com.

Стоимость американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) поднялась до 104,94 доллара – максимума с сентября. На момент последних торгов цена составляла 104,8 доллара с ростом на 1,14 доллара (+1,1%).

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Йеменские хуситы, поддерживающие Иран, заявили в понедельник, что совершили несколько атак на саудовские объекты энергетики, аэропорты и военные объекты. Целями стали, в частности, объект нефтегазовой компании Aramco в Янбу, нефтяное месторождение Шайба, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и аэропорт Абха.

Цены на нефть остаются на высоком уровне, поскольку рынок закладывает в цену значительную рисковую премию, учитывая нестабильность ситуации, отмечают аналитики ING.

По данным сервиса отслеживания судов Kpler, опубликованным в понедельник, за последние две недели были совершены нападения как минимум на 18 судов, что способствует сохранению рисковой премии.

Также в понедельник хуситы совершили нападение на учебный лагерь правительственных сил безопасности в йеменской провинции Шабва: погибли 58 человек, более 200 получили ранения.

Возобновление атак усилило опасения относительно региональной стабильности и подчеркнуло постоянные риски для поставок энергоносителей из этого региона, удерживая цены на нефть выше 100 долларов за баррель.

Ослабление Трампом санкций против РФ – последние новости

Еще накануне цены на нефть заметно снизились после того, как президент США Дональд Трамп отменил санкции и пошлины против РФ с целью увеличения экспорта российского топлива. Фьючерсы на Brent потеряли 1,77%, а стоимость WTI снизилась на 0,82%.

Администрация Трампа также дает разрешение на продажу выведенных из эксплуатации танкерных судов, находящихся под санкциями, для их восстановления и использования для перевозки нефти, не подпадающей под санкции.

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