США хотят вывести сотни танкеров из 'теневого флота' без отмены санкций, - Bloomberg

В мировом "теневом флоте" танкеров, подпадающих под санкции, насчитывается около 1600 судов.

Администрация президента США Дональда Трампа дает разрешение на продажу танкеров, попавших под санкции, чтобы они могли легально перевозить нефть, сообщил министр энергетики США Крис Райт, пишет Bloomberg.

По словам Райта, правительство США сотрудничает с инвесторами, которые покупают выведенные из эксплуатации танкеры, находящиеся под санкциями, восстанавливают их и используют для перевозки нефти, не подпадающей под санкции.

"Мы собираемся перевести часть судов из того, что я называю "флотом плохих парней", в "флот хороших парней". Они больше не будут перевозить нефть, на которую наложены санкции", – отметил Райт.

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По данным Bloomberg, эти комментарии стали первым подробным публичным разъяснением администрации Трампа относительно использования санкционных танкеров. Вашингтон стремится увеличить количество судов для перевозки нефти и нарастить предложение, нарушенное войной в Иране и фактическим закрытием Ормузского пролива.

Райт сообщил, что администрация Трампа вводит процедуру одобрения, в соответствии с которой судам будет предоставляться легальный статус. Он отверг предположение, что США просто снимают санкции с танкеров, которые перевозили нефть из таких стран, как Россия или Иран.

"Мы превращаем "темные" танкеры в легальные. Никакого снятия санкций нет", – отметил Райт.

Как отмечает Bloomberg, этот шаг совпадает по времени с тем, как республиканцы в США сталкиваются с избирателями, обеспокоенными ростом цен на топливо, за несколько недель до промежуточных выборов. Цены на бензин и дизельное топливо резко выросли после конфликта на Ближнем Востоке, что стало дополнительной проблемой для избирателей, которые и без того обеспокоены доступностью товаров и услуг.

По оценкам Райта, в мировом "теневом флоте" санкционных танкеров насчитывается около 1600 судов. Усилия администрации Трампа по их легализации могут в конечном итоге пополнить легитимный флот "десятками" или даже "сотнями" танкеров.

Опасность транспортировки нефти через пролив привела к стремительному росту стоимости перевозок. Доставка нефти из Персидского залива в Восточную Азию обходится в шесть раз дороже, чем до начала конфликта.

По данным Signal Ocean, более 40% мирового флота, состоящего из примерно 850 сверхкрупных нефтяных танкеров (VLCC), в настоящее время находятся в Персидском заливе или в нескольких днях плавания от него.

Теневой флот – последние новости

Газета Financial Times писала, что сеть российских нефтяных танкеров "теневого флота" в Чёрном море использует сложную схему подмены местоположения, чтобы скрыть рейсы и снизить риск атак. Тогда сообщалось, что по меньшей мере 12 танкеров, находящихся под санкциями, использовали идентичные устройства для передачи фальшивых, "замороженных" данных о местонахождении, находясь в сотнях миль от берега.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военно-морские силы задержали танкер DF Peak, который связывают с российским теневым флотом. Судно подозревают в использовании ложного флага и перевозке топлива в обход международных ограничений.

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