Киев планирует компенсировать потерянные из-за войны энергетические мощности.

Украина планирует начать строительство четырех атомных реакторов на Хмельницкой АЭС уже в этом году, сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Сообщается, что строительство планируют начать летом-осенью 2024 года. Два блока, которые включают реакторы и соответствующее оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина планирует импортировать из Болгарии. Остальные два – будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.

"График является более агрессивным, чем ранее очерчивал Киев, который говорил о начале работ через некоторое время в 2024 году и не уточнял, что все четыре реактора могут быть разработаны одновременно", – пишет агентство.

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Отмечается, что с момента обретения независимости Украина построила три новых атомных реактора – по одному на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС. Атомные электростанции, которые находятся на подконтрольной Украине территории, производят 55% потребностей страны в электроэнергии.

Чтобы компенсировать потери в электроэнергии, которые появились после оккупации Россией Запорожской АЭС, достаточно будет запустить два реактора, пояснил Галущенко.

Новый энергоблок на ХАЭС

В 2020 году президент Зеленский заявлял, что Украина должна за пять лет достроить Хмельницкую АЭС. По его словам, государство не должно терять производство самой дешевой электроэнергии – атомной.

17 декабря 2023 года НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС, которое будет строиться по технологии Westinghouse АР1000.

Один из реакторов американской компании Westinghouse для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС будет стоить 437,5 млн долларов. Оборудование для реактора должны поставить в Украину не позднее 30 ноября 2027 года.

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