Оборудование для реактора должны поставить в Украину не позднее 30 ноября 2027 года.

Украина закупит реактор американской компании Westinghouse для нового энергоблока на Хмельницкой АЭС за 437,5 млн долларов. Это следует из объявления "Энергоатома" в системе Prozorro.

Соглашение о закупке оборудования, маршрутный лист и преддоговорная переписка с американским производителем Westinghouse Electric Company LLC имеют гриф "коммерческая тайна", поэтому детали сделки не разглашаются. Однако, согласно объявлению "Энергоатома" в системе Prozorro, реакторная установка АР1000 стоит 437,5 млн долларов или 16,4 млрд грн по текущему курсу.

Westinghouse Electric Company LLC должна поставить оборудование для внедрения ядерной установки в Украине не позднее 30 ноября 2027 года.

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Новый энергоблок на ХАЭС

Как писал УНИАН, в 2020 году президент Зеленский заявлял, что Украина должна за пять лет достроить Хмельницкую АЭС. По его убеждению, государство не должно терять производство самой дешевой электроэнергии в стране – атомной.

17 декабря 2023 года НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric Company подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС, которое будет строиться по технологии Westinghouse АР1000.

Согласно решениям Кабинета Министров Украины и заключенных между НАЭК Энергоатом" и Westinghouse Electric Company меморандумов, в Украине планируется построить 9 энергоблоков по технологии АР1000. Первые два из них будут строиться на площадке Хмельницкой АЭС.

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