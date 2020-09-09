Президент отметил, что государство не должно избавляться от самой дешевой электроэнергии в стране – атомной.

Государство не должно избавляться от самой дешевой электроэнергии в стране – атомной, поэтому необходимо завершить строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Хмельницкую атомную электростанцию, сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы должны заниматься введением третьего и четвертого блоков. Можно построить где-то за четыре-пять лет. Мы говорим о том, как это сделать быстрее. Я бы хотел, чтобы мы поняли сроки, чтобы это было безопасно", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Визит Зеленского на Хмельницкую АЭС

В пресс-службе сообщили, что глава государства осмотрел строительные конструкции энергоблоков и пообщался с коллективом АЭС. В этом году Хмельницкая АЭС выработала 8,1 миллиарда Квт-ч электроэнергии. АЭС является перспективной площадкой в Украине для строительства новых атомных энергетических мощностей.

"Несмотря на то, что в 2030 году возникнет потребность в замещении генерирующих мощностей, необходимо достроить ХАЭС-3 и ХАЭС-4. Сейчас их готовность составляет 75% и 15% соответственно. В то же время, сейчас уже получена лицензия на сверхпроектную эксплуатацию энергоблока №1", - сказано в сообщении.

"Энергоатом" на рынке электроэнергии

Во время разговора с коллективом предприятия глава государства заверил, что в условиях существования рынка электроэнергии "Энергоатом" будет иметь равные права с другими участниками.

"Это обязательно должно быть, мы договаривались", - сказал он.

Зеленский отметил, что государство не должно избавляться от дешевой генерации энергии в стране. Ведь ХАЭС - это достояние нескольких десятилетий, и этого нельзя терять. На Хмельницкой АЭС сегодня работает более 5 тысяч.

"Хотел всегда приехать на наши АЭС в Украине, на Хмельниччину, чтобы понять проблемные вопросы, которые есть, и пути решения этих вопросов, и скоординировать наши усилия, чтобы АЭС понимали поддержку центральной власти", - сказал он.

Сообщается, что президенту рассказали, что на государственном уровне необходимо решить проблему комплексной программы повышения безопасности АЭС Украины. Кроме того, необходимо продлить срок эксплуатации двух действующих энергоблоков, а также построить комплекс переработки промышленных радиоактивных отходов на площадке ХАЭС.

Справка УНИАН

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин.

В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах).

Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.

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Автор: Анна Бредихина