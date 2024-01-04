Деятельность оккупантов на ЗАЭС осуществляется с полным игнорированием указаний "Энергоатома".

Недопуск экспертов МАГАТЭ в реакторные залы оккупированной российскими агрессорами Запорожской АЭС может быть попыткой скрыть реальную ситуацию на станции, сообщает пресс-служба "Энергатома".

"Факт недопуска экспертов мониторинговой миссии Агентства в реакторные залы, где расположены активные зоны реакторов и содержится отработанное ядерное топливо, может быть попыткой российских оккупантов скрыть настоящую ситуацию на ЗАЭС", – отметил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Так, в "Энергоатоме" в очередной раз подчеркнули ключевую предпосылку для восстановления ядерной безопасности – полную демилитаризацию, деоккупацию ЗАЭС и прилегающих территорий.

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Котин напомнил о том, что деятельность оккупантов на ЗАЭС осуществляется с полным игнорированием указаний "Энергоатома".

Оккупация ЗАЭС – последние новости

Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией россиян с марта 2022 года. С тех пор она не раз находилась на грани катастрофы.

Последний из таких случаев произошел 2 декабря. Тогда на оккупированной россиянами ЗАЭС был новый блэкаут. Благодаря усилиям наших специалистов была возобновлена связь атомной электростанции с украинской энергосистемой.

3 января международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что российские оккупанты впервые запретили его экспертами проверить реакторные залы. В течение последних двух недель представителей МАГАТЭ не допускают в реакторные залы энергоблоков №1, 2 и 6.

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