Трамп заявил, что США намерены полностью заполнить свои нефтехранилища

По словам Трампа, 75 миллионов баррелей помогут полностью заполнить указанные нефтехранилища.

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие цены на нефть позволяют Штатам заполнить стратегические хранилища. Закачать планируется 75 миллионов баррелей.

Об этом Трамп рассказал во время брифинга, передает "Интерфакс".

"Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища", - заявил он.

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По словам Трампа, 75 миллионов баррелей помогут полностью заполнить указанные нефтехранилища.

"Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и за правильную цену", – сказал президент США.

Нефть марки WTI с поставкой в мае упала до "нуля" долларов, а потом обвалилась до минус 37 долларов за баррель.